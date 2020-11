La monnaie numérique, l’or des millénariaux

Grâce à une sensibilisation plus soutenue par ses défenseurs et à une augmentation de son adoption par les utilisateurs, la monnaie numérique a franchi plusieurs phases majeures cette année. La dernière étape en date démontre, toutefois, l’importance que les biens numériques ont prise en un très court laps de temps, ainsi que celle qu’ils prendront à l’avenir. Désormais, la monnaie numérique surpasse l’or, pour les millénariaux.

La valeur et l’utilité en hausse

Une étude, réalisée récemment par l’entreprise JP Morgan, a exploré la valeur de différents biens. Elle a déterminé que le Bitcoin est en voie de devenir une option qui sera plus puissante que l’or, surtout auprès des jeunes générations. L’entreprise de services financiers affirme que « la valeur des cryptomonnaies provient non seulement de la fonction de réserves de richesse qu’elles remplissent, mais également de leur utilité en tant que moyen de paiement. Plus les agents économiques accepteront les cryptomonnaies comme moyen de paiement, plus leur utilité augmentera et plus leur valeur sera élevée. Sur le long terme, nous croyons que le potentiel d’augmentation du Bitcoin est considérable, dans la mesure où il est en grande compétition avec l’or comme monnaie » alternative » potentielle, étant donné que les [millénariaux] pourraient devenir un élément plus important de l’univers des investisseurs, avec le temps. »

De toute évidence, cela n’indique en rien que le Bitcoin vaut plus que l’or en ce moment. Les implications sont cependant bien réelles. La monnaie numérique prend de plus en plus d’ampleur en tant qu’alternative monétaire, à la fois en termes de valeur réelle que d’utilité. Cette tendance ne fera que croître au fur et à mesure que les jeunes générations deviendront les générations plus âgées et que les nouvelles générations intégreront des sociétés économiques déjà habituées à l’utilisation de biens numériques.

Une réaction qui a de l’influence

Que JP Morgan soit même prête à prononcer ces mots suffit amplement pour illustrer les progrès réalisés par l’écosystème de Bitcoin. Le directeur général de l’entreprise, Jamie Dimon, s’était écrié, haut et fort, il y a quelques années seulement, que le Bitcoin était une fraude. Il a changé d’avis dès qu’il a compris la valeur réelle de la monnaie numérique dans le monde. Cependant, sa réaction initiale plutôt malavisée, et qui a ensuite été partagée par d’autres, est ce qui a empêché le Bitcoin de progresser plus rapidement.

Le mouvement s’accentue

Le changement de paradigme est toutefois en cours et il commence même à s’accélérer. Au début de ce mois-ci, Square a procédé à un achat massif de monnaie numérique, ce qui a été suivi de près par une annonce de PayPal indiquant qu’il était également disposé à adopter l’écosystème de Bitcoin. Depuis lors, les prix de la monnaie numérique ont considérablement augmenté et son adoption a obtenu davantage d’attention dans le monde. La récente révélation selon laquelle les commerçants qui acceptent les paiements en monnaie numérique voient leurs ventes augmenter a contribué également à faire pencher la balance en faveur de la monnaie numérique bien plus rapidement.

Ce changement est bon pour la monnaie numérique, tout comme il l’est pour l’industrie du jeu de hasard. En effet, désormais, il est beaucoup plus facile, sécuritaire et économique d’utiliser la monnaie numérique dans le monde virtuel, comme vous pouvez le constater à cet online casino. Les gestionnaires de jeux de hasard en ligne soutiennent depuis longtemps, quant à eux, l’utilisation de la monnaie numérique comme alternative à la monnaie fiduciaire. Au fur et à mesure que les biens numériques obtiennent la reconnaissance que leurs défenseurs ont toujours su qu’ils méritaient, l’industrie du jeu en ligne peut s’améliorer. Au bout du compte, il en résulte de meilleures options pour les utilisateurs.