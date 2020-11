Nouveaux casinos en ligne Canada 2020

L’industrie du jeu connaît une croissance plus rapide. Rachelle Carrière, un auteur du portail CasinoNow, parlera des nouveaux casinos en ligne au Canada.

Qu’est-ce qui est si génial dans les nouveaux casinos en ligne?

Tout nouveau casino en ligne doit concurrencer de nombreux casinos existants et doit donc se démarquer, et c’est exactement pour cela qu’ils sont si géniaux. Afin de se démarquer :

Ils ont souvent une grande variété de jeux, certaines des dernières machines à sous; de nombreuses variantes de la roulette.

Leurs pages d’accueil sont conviviales.

Vous y trouverez des jeux en haute définition très intéressants, des jeux de casino Live Dealer à la pointe de la technologie.

De nombreux bonus, et plus encore.

Avec de nombreux nouveaux casinos en ligne, vous pouvez même personnaliser votre compte afin de ne sauvegarder que vos jeux préférés pour un accès rapide, ou partager vos performances avec vos amis directement depuis votre téléphone portable.

Les bonus offerts par les nouveaux casinos en ligne canadiens

La plupart des nouveaux sites de casino offriront aux joueurs un bonus afin de les inciter à ouvrir un compte. Voici les principaux types de bonus que l’on pourrait vous proposer:

Bonus de bienvenue : Il prend généralement la forme d’un bonus sur dépôt jumelé, ce qui signifie que vous devez déposer une partie de votre propre argent afin de débloquer le crédit du bonus.

Il prend généralement la forme d’un bonus sur dépôt jumelé, ce qui signifie que vous devez déposer une partie de votre propre argent afin de débloquer le crédit du bonus. Tours gratuits (Free Spin) : Certains nouveaux sites de casino vous offriront des tours gratuits sur leurs machines à sous si vous vous inscrivez pour ouvrir un compte.

Certains nouveaux sites de casino vous offriront des tours gratuits sur leurs machines à sous si vous vous inscrivez pour ouvrir un compte. Bonus sans dépôt : il s’agit d’un bonus très attractif qui vous permet de jouer aux machines à sous ou aux jeux de table pour de l’argent réel, sans avoir à déposer votre propre argent.

il s’agit d’un bonus très attractif qui vous permet de jouer aux machines à sous ou aux jeux de table pour de l’argent réel, sans avoir à déposer votre propre argent. Points de fidélité : Afin de fidéliser leur clientèle, ils proposent des programmes de fidélité attrayants aux clients existants.

Afin de fidéliser leur clientèle, ils proposent des programmes de fidélité attrayants aux clients existants. Primes VIP : Les gros joueurs bénéficient souvent d’un traitement préférentiel dans les nouveaux sites de casino.

Les gros joueurs bénéficient souvent d’un traitement préférentiel dans les nouveaux sites de casino. Bonus pour les téléphones portables uniquement : Ils offrent parfois des bonus qui ne s’appliquent qu’aux utilisateurs de téléphones portables.

Ils offrent parfois des bonus qui ne s’appliquent qu’aux utilisateurs de téléphones portables. Promotions : De nombreux casinos en ligne aiment satisfaire leurs clients en organisant des promotions à court terme tout au long de l’année.

De nombreux casinos en ligne aiment satisfaire leurs clients en organisant des promotions à court terme tout au long de l’année. Parrainez un ami : ils offrent aux joueurs existants une incitation claire pour encourager leurs amis et leur famille à s’inscrire. Vous recevrez généralement un montant important de crédits bonus ou de tours gratuits.

Les jeux des nouveaux casinos offerts aux joueurs canadiens

Les nouveaux sites de casino regorgent de nouvelles machines à sous et de nouveaux jeux de table, car ils n’ont aucune raison d’acheter les droits des anciens titres. Ils ont donc la possibilité de maximiser leur collection de jeux de casinos. Vous y retrouverez:

Des machines à sous: Les machines à sous sont le pilier des casinos en ligne au Canada et apportent une grande variété et diversité aux sites.

Les machines à sous sont le pilier des casinos en ligne au Canada et apportent une grande variété et diversité aux sites. Offres de roulette et de blackjack dans les derniers casinos : Les meilleurs nouveaux casinos au Canada proposent de nombreuses versions de très haute qualité.

Les meilleurs nouveaux casinos au Canada proposent de nombreuses versions de très haute qualité. Des Jeux en direct : la popularité croissante des casinos en direct au cours des dernières années a été stupéfiante.

: la popularité croissante des casinos en direct au cours des dernières années a été stupéfiante. Des Jeux de Bingo: Vous pouvez également trouver de nombreux nouveaux sites au Canada qui proposent un certain nombre de jeux de bingo.

Jouez sur smartphone et tablette

Dans le monde moderne d’aujourd’hui, la technologie utilisée dans les téléphones portables progresse rapidement, les tablettes et les smartphones gagnant beaucoup de popularité. Il ne fait donc aucun doute que les nouveaux casinos en ligne offrent aux Canadiens l’occasion de se plonger dans les derniers jeux et de profiter de promotions attrayantes. Ainsi, où que vous soyez, vous pouvez profiter des jeux casino sur votre smartphone et votre tablette.

Les nouveaux sites de casino sont-ils sûrs et sécurisés ?

Les casinos en ligne canadiens sont supervisés et contrôlés par les agences gouvernementales compétentes, alors les joueurs n’ont rien à craindre, si ce n’est de choisir le meilleur casino qui réponde à leurs exigences.

Les nouveaux sites de casino sont également soumis à la réglementation canadienne sur les jeux de hasard, comme tous les autres casinos. Cette réglementation vise à garantir que les jeux sont équitables et que toutes les transactions, y compris les dépôts et les retraits, sont à l’abri des pirates informatiques ou des fraudeurs qui voudraient en tirer profit.

Le service client des nouveaux casinos en ligne au Canada.

Il est facile d’entrer en contact avec les nouveaux casinos en ligne de bonne qualité au Canada. Vous pouvez contacter leurs équipes d’assistance à la clientèle par le biais d’un chat en direct 24 heures sur 24 et 7j/7, téléphoner ou utiliser le courrier électronique pour poser des questions ou déposer des plaintes si vous en avez besoin.

Nouveaux fournisseurs de logiciels de casino

Les nouveaux sites de casino canadiens ont le choix entre plusieurs fournisseurs de logiciels fantastiques lorsqu’ils compilent une gamme de jeux à présenter à leurs clients. Voici les meilleurs fournisseurs de jeux dans les nouveaux casinos en ligne au canada :

NetEnt : a créé certaines des machines à sous les plus appréciées de tous les temps, et continue à sortir de nouveaux jeux passionnants en permanence.

a créé certaines des machines à sous les plus appréciées de tous les temps, et continue à sortir de nouveaux jeux passionnants en permanence. Evolution Gaming: est passé maître dans l’art de créer des jeux de casino de croupier en direct.

est passé maître dans l’art de créer des jeux de casino de croupier en direct. Microgaming : fournit des centaines de machines à sous.

fournit des centaines de machines à sous. Playtech : cette grande entreprise crée des jeux de casino virtuels, des machines à sous, des jeux de casino en direct, du bingo et bien plus encore.

cette grande entreprise crée des jeux de casino virtuels, des machines à sous, des jeux de casino en direct, du bingo et bien plus encore. Novomatique: elle a une longue histoire de création de jeux de casino passionnants.

elle a une longue histoire de création de jeux de casino passionnants. Yggdrasil Gaming: Ce fournisseur de logiciels de casino en ligne basé à Malte est réputé pour ses innovations.

Méthodes de dépôt dans les nouveaux casinos

Les membres des nouveaux casinos en ligne au Canada peuvent choisir parmi une excellente gamme de méthodes de paiement. Les dépôts et les retraits sont généralement gratuits, bien que certains services soient payants pour une utilisation générale. Les casinos ne sont pas responsables de ces frais, il est donc toujours bon de vérifier auprès de votre fournisseur de paiement.

Skrill;

Neteller;

Cartes de crédit;

Virement bancaire;

Bitcoin;

Paysafecard et plus.

Le seul grand point négatif à signaler ici est que PayPal n’est légalement accepté sur aucun site.

Conclusion

Maintenant que nous vous avons dit tout ce qu’il y a à savoir sur les nouveaux casinos en ligne au Canada, êtes-vous prêt à les essayer? Les nouveaux casinos sont une excellente option pour les joueurs chevronnés et les nouveaux joueurs, car ils offrent toutes sortes de bonus, de commodité et de choix de jeux.