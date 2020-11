Il n’est pas toujours évident d’avoir une explication claire sur la législation des casinos en ligne au Canada tant elle peut paraitre parfois confuse. Nous vous expliquons dans cet article ce qui est légal et ce qui ne l’est pas pour que vous puissiez faire la différence entre des sites de qualité et des sites illégaux. Suivez notre guide…

Les casinos en ligne au Canada

Aujourd’hui, il n’est plus nécessaire de vous rendre dans un casino physique pour profiter de vos jeux préférés (machines à sous, poker, roulette, baccarat, blackjack, etc). Vous pouvez simplement vous rendre sur un site comparateur de casinos en ligne légaux comme casinoaucanada.ca et découvrir les meilleurs casinos en ligne et des conseils pour réussir. Mais, vous nous direz : « les casinos ce n’est que de la chance, je peux en choisir un au hasard cela ne changera rien! »

Détrompez-vous! Certains jeux demandent une réelle adresse et vos gains dépendront également de la stratégie que vous emploierez comme pour le poker ou le blackjack.

De même, en choisissant un casino en ligne au hasard, vous pourriez tomber sur un casino illégal ou ne vous proposant pas d’avantages aussi bons que les concurrents.

En effet, la plupart des casinos en ligne rivalisent de bonus et de promotions ultra-intéressantes pour attirer les joueurs. Vous pourriez ainsi recevoir des tours gratuits (également appelés free spins) ou de l’argent supplémentaire offert à utiliser sur vos jeux préférés. C’est pour ces raisons que nous vous conseillons, si vous souhaitez vous lancer dans l’aventure des jeux en ligne, de comparer les offres au préalable.

La législation expliquée

Au Canada, la législation pour les casinos en ligne est différente dans chacune des provinces. Par exemple, le Québec se charge, seul, de légiférer sur les jeux d’argent en ligne. Ainsi, le Québec s’est aligné sur le mouvement de régulation en Europe pour proposer sa propre loi.

Il est donc désormais légal et sécurisé pour les Québécois de jouer en ligne à des jeux d’argent type blackjack et machines à sous.

Vous pouvez découvrir une liste de sites légaux comme le Loto-Québec. Mais sachez que, même si vous décidez de jouer sur un site qui n’est pas considéré comme légal au Canada, vous ne pourrez pas être poursuivi par la justice canadienne pour cela. Néanmoins, nous vous conseillons de toujours privilégier des sites recommandés par Loto-Québec ou, à défaut, si le site est situé à l’étranger, certifié par Ecogra. En effet, l’organisme Ecogra délivre des certifications qui vous assurent une totale sécurité de vos données personnelles et de vos gains.

Le but de la mise en place de ces lois est de permettre aux Canadiens de bénéficier des mêmes droits que les autres joueurs du monde. En effet, certains joueurs en font un mode de vie et une source de revenus régulière. De plus, si vous jouez uniquement pour le plaisir et que le casino n’est pas votre source de revenue principale, vous n’êtes absolument pas imposé sur vos gains.