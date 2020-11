Les vrais fans de Vikings peuvent profiter de nombreux jeux

Les Vikings sont des guerriers et explorateurs scandinaves très redoutés entre le VIIIe et le XIe siècle. Ils sont aussi connus sous le nom de « Normands » dans le langage courant. Les clans de cette civilisation ont conquis de nombreux territoires notamment en Europe durant cette longue période. De nombreux jeux ont été développés pour rendre hommage ce peuple, dont la machine a sous en ligne argent réel. Voici un petit tour d’horizon sur ces divertissements.

Ce qu’il faut savoir sur les machines à sous sur le thème des Vikings

Présentation

Ces machines à sous vous plongent dans le monde captivant de la civilisation scandinave de l’âge du fer. Les arrière-plans, les fonds sonores ou encore les symboles délirants vous plairont sûrement si vous êtes un passionné d’histoire. Plusieurs éditeurs dont les produits figurent dans le top slots au Canada se sont d’ailleurs lancés dans le développement de jeux sur le thème.

Caractéristiques principales

Les machines à sous dans le thème des Vikings sont disponibles sur de nombreux casinos en ligne certifiés. Elles offrent plusieurs types de bonus comme les free spins, les re-spins ou encore les multiplicateurs. Elles sont généralement disponibles en mode démo afin que les utilisateurs puissent se familiariser au jeu. Les caractéristiques comme les lignes de paiement, le taux de redistribution et la volatilité sont par ailleurs propres à chaque version. Les slots qui proposent des RTP supérieurs à 94 % sont les plus rémunératrices.

La machine à sous Vikings de l’éditeur NetEnt : faits intéressants

Cette vidéo slot a été développée en 2018 et possède 3 lignes et 5 bobines. Le design, la conception et les symboles se basent sur la célèbre série télévisée irlando-canadienne « Vikings ». Cette dernière retrace les exploits du célèbre Ragnar LothBork et de son groupe partis à la conquête des terres de l’Ouest.

La machine à sous vous donne en outre plus de 240 façons de gagner et son taux de redistribution est de 96,05 %. Elle dispose par ailleurs d’une volatilité haute. Les gains sont ainsi moins fréquents, mais leur montant est considérablement élevé. Vous pouvez en effet obtenir jusqu’à 10 000 fois votre mise initiale grâce au bonus Raid Spin, la mise maximale étant de 100 $. À noter que les pertes peuvent aussi être conséquentes.

Quelques mots sur les jeux vidéo sur le thème des Vikings

De nombreux jeux vidéo sur le thème des Vikings sont également disponibles actuellement. Ils vous immergent totalement dans le quotidien de guerre et de conquête de la civilisation scandinave de l’époque. Vous représentez généralement un chef ou un membre de clan. Les différents niveaux vous font vivre des aventures époustouflantes et enrichissantes dans un décor proche du réel. Suspens, victoire ou encore quelques défaites, tout est au rendez-vous pour vous offrir une expérience hors du commun dès le commencement. Voici quelques titres intéressants :

Assassin’s Creed Valhalla ;

Expeditions : Viking ;

Crusader Kings.

Sur quels supports jouer aux slots et jeux vidéo sur le thème des Vikings ?

Vous pouvez profiter des machines à sous sur le thème des Vikings sur les casinos en ligne via votre PC ou votre Smartphone. Il existe également des applications téléchargeables grâce auxquelles vous pouvez jouer hors ligne. Pour les jeux vidéo, vous pouvez généralement y accéder depuis votre ordinateur ou votre appareil mobile. Il est possible de vous amuser en ligne avec une communauté active ou télécharger un logiciel pour jouer hors connexion.

Conclusion

Les fans des Vikings, qu’il s’agisse de la série télévisée ou de la civilisation scandinave en général, sont particulièrement gâtés. De nombreux jeux vidéo intéressants et slots qui les ramènent dans cette ère palpitante et riche en aventure sont actuellement disponibles.