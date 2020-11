Avengers peut-il relever la barre des adaptations?

Les grands succès de Hollywood s’accompagnent souvent de nombreux produits dérivés. Figurines, livres de coloriage, textiles et jeux de tous types viennent prolonger l’effet de mode des films à succès et garnir les comptes en banque des studios de production pendant longtemps. Harry Potter est un excellent exemple comme nous le raconte https://aucomptoirdessorciers.fr/.

Parmi ces produits dérivés, les jeux vidéo sont souvent critiqués par les joueurs malgré leurs succès commerciaux. Alors que le nouveau Marvel’s Avengers espère éviter les traditionnelles critiques, nous regardons de plus près le phénomène des adaptations de films aux écrans de jeux.

L’adaptation, une idée logique

L'adaptation de film en jeux vidéo, particulièrement populaire au début des années 2000, était une idée logique des développeurs. La croissance du secteur exigeait le développement rapide de jeux. Adapter un film aux consoles de jeux et ordinateurs permettait d'éviter d'imaginer un scénario ainsi que de construire des jeux vidéo sur des marques déjà populaires. Cela garantirait les succès commerciaux. La recette semblait gagnante et chaque blockbuster était rapidement converti en jeu vidéo. Goldeneye, Harry Potter, Star Wars ou Le Seigneur des Anneaux sont quelques exemples d'époque. Le procédé fonctionne d'ailleurs dans les deux sens, puisque de nombreux jeux vidéo sont également adaptés en films, avec des succès mitigés.

Partialité de la critique

Alors que les adaptations se multipliaient, souvent avec succès, du moins au niveau des ventes, les jeux adaptés étaient souvent fort critiqués par les joueurs ainsi que les fans des films. Jeux trop scénarisés ou ne respectant pas assez l’histoire du film. Mode multijoueurs mauvais ou inexistant, gameplay trop simplifié font partie des critiques régulièrement faites aux jeux vidéo adaptés de films.

Des critiques pas toujours objectives de la part des joueurs. On remarque en effet qu’il est impossible de satisfaire tout le monde avec une adaptation. Chaque personne ayant vu le film aura des attentes différentes pour le jeu. Les joueurs devenant protagonistes de l’histoire, le jeu vidéo est un produit dérivé beaucoup plus sensible que les autres. Des produits de type figurines peuvent être objectivement bien réalisés ou pas. Des produits qui se contentent d’utiliser l’environnement d’un film seront jugés pour ce qu’ils sont et ne seront pas comparés au film directement.

C'est le cas notamment des jeux de société, ou des machines à sous de casinos. Les machines à sous sont les jeux d'argent en ligne les plus populaires et existent dans une infinité de variations. Ces dernières basent de plus en plus leur environnement sur celui de film et séries TV à succès, parmi lesquels Avengers, afin d'offrir un environnement familier au joueur.

Avengers pour changer l’image du genre

Alors que ces dernières années les jeux vidéo inspirés de films ont été plus rares, Marvel espère mettre tout le monde d’accord avec cet opus, et a en théorie tous les arguments pour le faire.

Le succès commercial est en tout cas au rendez-vous, le jeu occupant la première place des ventes en septembre dans de nombreux pays. Le jeu reçoit aussi de nombreuses critiques positives, particulièrement pour son mode histoire pourtant jugé un peu court. Avengers pourrait-il relancer la mode des jeux adaptés de films?

À chaque joueur de maintenant se faire son avis, et aux réalisateurs de films de nous faire désirer de nouvelles adaptations.