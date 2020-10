L’IA révolutionne le monde du jeu

L’univers du jeu vidéo est depuis toujours un formidable terrain de jeu pour tous les développeurs, graphistes et autres techniciens passionnés par ce monde. Avancée majeure ces dernières années, la réalité virtuelle est bien évidemment en train de marquer les jeux vidéo de son empreinte. L’intelligence artificielle étant de plus en plus présente dans nos vies, elle influence l’utilisation et la précision de la réalité virtuelle.

Une expérience des plus immersives

Proximité, réalisme, immersion. Tant de termes offerts ces dernières années à de nombreux utilisateurs fixés derrière une console, un ordinateur ou un mobile compatible. Les éditeurs de jeux vidéo ne sont d’ailleurs plus les seuls à profiter d’une telle avancée. De nombreuses autres industries intègrent l’intelligence artificielle dans leur programme. C’est notamment le cas pour l’industrie du casino et du casino en ligne JackpotCity qui n’hésite pas à proposer l’utilisation susnommée pour offrir la meilleure expérience de jeu possible.

Des jeux d’ores et déjà mythiques

Très rapidement, des éditeurs ont utilisé parfois en abondance ces possibilités. Dans la peau de superhéros (comme avec Batman Arkham) ou dans celle d’un capitaine de vaisseau spatial dans Star Trek, la réalité virtuelle battait son plein.

Les scénarios ne rentreront pas dans l’histoire, mais la jouabilité aura marqué un véritable tournant dans ce grand monde numérique. Avec Beat Saber, Beat Games sortait en 2018 et finalisait en 2019, un jeu futuriste avec une immersion totale. Avec un casque Oculus ancré autour de votre tête, vous compreniez rapidement toute l’étendue divertissante d’une telle évolution.

En 2016, Pokémon Go faisait l’effet d’une bombe et laissait même entrevoir l’utilisation presque non remarquée, de la réalité virtuelle. En capturant des Pokémon, la réalité virtuelle infiltrait directement votre cible dans le monde qui vous entourait. Un passage inaperçu qui laisse augurer des habitudes à prendre dans le futur.

La technologie apprend d’elle-même

La réalité virtuelle et l’intelligence artificielle sont totalement dissociables. L’une cherche à reproduire un univers virtuel immersif en travaillant avec les mouvements d’un humain, tandis que l’autre cherche à apprendre de l’humain pour améliorer un algorithme, une fonction ou une application.

Toutefois, le travail de l’intelligence artificielle permet logiquement à la réalité virtuelle d’être de plus en plus précise. En comprenant de mieux en mieux l’humain, l’IA offre de nouvelles garanties et des possibilités de plus en plus abondantes.

Il est donc impossible de déceler aujourd’hui les limites de cette dernière. Concernant la réalité virtuelle, il est fort envisageable que les casques prévus à cet effet diminuent progressivement de taille pour ne plus exister dans quelques années.

L’intelligence artificielle n’est épargnée par aucun secteur et permet donc une évolution massive des jeux vidéo. Avec des scénarios évoluant grâce à la compréhension « humaine » d’un ordinateur et une immersion quasi réelle, l’IA prouve que sa compréhension et son industrie se révèlent comme la vraie prouesse et l’imposant combat technologique de ce 21e siècle. Ce n’est d’ailleurs pas pour rien que des entreprises multinationales investissent en masse vers cette voie.