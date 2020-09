GTA Online: après une voiture de F1, des aliens dans les rues de Los Santos?

Jamais à court de contenus pour les joueurs de GTA V, Rockstar se préparerait à sortir une nouvelle mise à jour concernant… des aliens! Verra-t-on bientôt des petits hommes verts dans les rues de Los Santos?

GTA Online: des mises à jour à foison au cours de l’été

La plus grosse mise à jour de l’été 2020 avait été le « Summer Special ». Elle rajoutait à GTA Online 15 voitures à faire vrombir dans les rues de Los Santos, en plus de nouvelles missions pour le Galaxy Super Yacht. Plusieurs guerres commerciales avaient également été débloquées.

Des rumeurs avaient également fait état du retour de la mythique voiture Progen PR4 F1 au casino de VineWood. Pour les joueurs, la tentation était grande : ils pouvaient décrocher le bolide d’une valeur de 3.5 millions de dollars de GTA, simplement en jouant à des jeux de casino… Cela fait plusieurs fois que Rockstar s’inspire du secteur. Un casino en ligne comme Jackpot City permet ainsi de décrocher un bonus sur dépôt de 1600 €, avec un jackpot qui s’élève à plus d’une dizaine de millions d’euros. Au final, sa Wheel of Wishes permet de décrocher un bonus encore plus grand que le prix du Diamond Casino de Los Santos, et en argent réel cette fois…

GTA Online a également dirigé les joueurs vers les courses automobiles, qui sont particulièrement suivies. À la fin de l’été, Rockstar avait annoncé des bonus considérables en dollars de GTA pour les courses dites « open wheel ». La F1 reste un des ajouts majeurs du jeu, c’est pourquoi le studio met en avant cet aspect en proposant réductions et prix à foison.

Des aliens dans GTA Online?

Toujours est-il que plutôt que de voir défiler des bolides, les joueurs de GTA Online pourront bientôt voir des petits hommes verts. Des data miners ont réussi à découvrir une guerre commerciale cachée, qui devrait être proposée par Rockstar à l’avenir. Les aliens sont une partie intégrante de la mythologie GTA, et apparaissent régulièrement sous forme d’easter eggs. Et cette fois, ils feront l’objet d’une quête à part entière.

C’est dans la base militaire de Fort Zancudo que cela se passera. Les joueurs seront apparemment invités à collecter des pièces pour permettre de construire un vaisseau spatial. On ne sait pas quand et si cette guerre commerciale sera prochainement activée, mais elle devrait donner du fil à retordre aux joueurs.

On ne sait pas non plus à quoi servira le vaisseau spatial, mais des joueurs se prennent déjà à rêver qu’il deviendra un véhicule utilisable, au même titre que les hélicoptères. Un indice pointe vers cela : la taille du vaisseau découvert est bien plus grande que ceux qui étaient déjà apparus dans le jeu.

Le mystère reste donc entier pour l’instant. Ne manquez pas de suivre les dernières mises à jour de GTA Online pour voir si les aliens débarqueront effectivement dans les rues de Los Santos!