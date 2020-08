Les meilleurs jeux vidéo récents pour occuper vos soirées

Vous aimez jouer à des jeux vidéo lorsque en rentrant du travail ou des études? Sachant que votre temps est limité en soirée, il est compliqué de vous lancer dans un jeu long et prenant, comme un RPG. Pas de souci, de nombreux jeux vidéo vous permettent de faire une partie assez rapide. Vous pouvez alors terminer le jeu en une traite, enchaîner plusieurs parties courtes ou jouer pendant quelques heures et vous interrompre à tout moment. Dans cet article, nous vous proposons une sélection des meilleurs jeux vidéo récents pour occuper vos soirées. Quelles que soient vos préférences de gaming et vos envies du moment, vous trouverez forcément votre bonheur!

1. Mini metro

Commençons par Mini Metro, un petit jeu de gestion sur PC incroyablement addictif. Votre but est de créer un réseau de métro dans les plus grandes villes du monde. Cela en tenant compte de diverses contraintes: nombre de passagers, types de stations, tunnels limités ou encore délais à respecter.

Offrant plusieurs modes de jeu, Mini Metro vous permet de faire une partie rapide quand vous le souhaitez. À Londres, Le Caire, Paris, New York ou encore Singapour, à vous d’optimiser les lignes de métro pour transporter un maximum de passagers à destination!

2. Celeste

Cet adorable jeu de plateforme vous plonge dans l’aventure de Madeline, qui essaie de gravir le mont Celeste. Située au Canada, cette montagne fictive est dotée de pouvoirs surnaturels. Dans son périple, l’héroïne rencontre aussi d’autres personnages, tels que Théo l’aventurier, une vieille femme mystérieuse et le fantôme Monsieur Oshiro.

Comme tout bon jeu de plateforme, Celeste mêle puzzle et action, tout en vous permettant de jouer quelques parties isolées. En bonus: ses musiques vous feront tomber en amour!

3. Candy Crush

Candy Crush est un autre jeu totalement addictif, disponible sur navigateur et en application mobile. Le but est d’aligner des bonbons identiques en les faisant glisser. En faisant les bonnes combinaisons, vous remportez des points. D’autres objectifs s’ajoutent aussi au fil des niveaux: faire tomber les ingrédients, supprimer la gélatine ou encore récupérer les commandes.

Pour occuper vos soirées, vous pouvez alors jouer à Candy Crush jusqu’à épuisement de vos vies.

4. 888poker

Dans un autre registre, vous pourriez également faire une ou deux parties de poker en ligne. En général, une partie dure entre une heure et une heure et demie. Bien sûr, veillez à choisir un site fiable. Par exemple, le site 888poker propose plusieurs variantes de poker, comme les jeux Omaha Hi, Texas Hold’em et 7 Card Stud, ainsi que d’autres jeux de cartes. Cela vous permet de varier les plaisirs en fonction de vos goûts et envies.

Si vous appréciez les jeux de hasard et d’argent, réservez donc quelques soirées pour jouer au poker en ligne.

5. Call of Duty: Modern Warfare

Vous aimez les jeux de combat contre d’autres joueurs ? « Call of Duty » est le jeu FPS par excellence (first-person shooter, ou tir à la première personne). Sa dernière édition, Modern Warfare, se déroule dans un univers moderne et réaliste. Allié aux rebelles d’Urzikstan, vous incarnez un soldat des forces américaines et britanniques qui combattent la Russie.

Outre la campagne qui vous occupera environ 8 heures, les opérations spéciales sont bien plus courtes. Il est alors possible d’engager un combat d’une trentaine de minutes, quand vous en avez envie.

6. Mario Kart Tour

Si vous préférez les jeux de course, nous ne pouvons que vous recommander Mario Kart Tour. Disponible gratuitement sur smartphone et tablette, il comprend également des achats intégrés, pouvant offrir un avantage durant les courses.

Largement inspiré des autres éditions de Mario Kart, ce jeu introduit aussi quelques nouveautés, comme des circuits, des karts et même des personnages. Ces éléments sont ajoutés au fil des mises à jour (les « saisons »), actuellement au nombre de 12.

7. Superhot

Vous aimeriez un jeu de tir plus original et décalé? Essayez donc Superhot, un jeu vidéo indépendant disponible sur console ou PC, en version classique ou VR. Il reprend les mécanismes des FPS, mais le temps ne s’écoule que lorsque vous faîtes une action. En cela, il s’apparente également à un jeu de stratégie en temps réel. Vous pouvez alors prendre le temps d’analyser la situation avant d’agir.

Une autre particularité du jeu est son style épuré et minimaliste, qui vous plonge dans un univers quasi irréel. Enfin, si vous prenez une balle d’un ennemi, la partie est terminée – ce qui peut engendrer des parties très courtes! Pour en savoir plus sur ce jeu, lisez aussi notre article plus complet sur Superhot.

8. Gone Home

Dans le jeu d’aventure Gone Home, vous incarnez la jeune Kaitlin Greenbriar au milieu des années 90. De retour à la maison familiale par une nuit pluvieuse, personne n’est là pour l’accueillir. Bien qu’étonnée, elle profite de l’occasion pour fouiner et découvrir ce qui se passe dans la vie de ses parents et de sa petite sœur.

Pendant environ 2 heures, vous explorerez la maison, fouillez les tiroirs et les placards, lisez des lettres, etc. Vous reconstituez ainsi le drame qui semble s’être produit. Même si aucun autre personnage n’apparaît, Gone Home vous fait sentir sa présence…

9. Tetris Ultimate

Pour finir, les inconditionnels de Tetris seront ravis de jouer au tout dernier jeu en date: Tetris Ultimate. Sur PC ou console, jouez à votre puzzle préféré et emboitez vos tétrominos à la perfection. Ce qui change par rapport aux versions précédentes, c’est notamment le classement international des meilleurs scores de joueurs. Tetris Ultimate propose également 7 modes de jeu différents, dont le mode Challenge à un joueur.

Que ce soit uniquement pour vous détendre ou dans le but de battre un record, ce jeu emblématique est idéal pour égayez votre soirée!

Conclusion

Grâce à ces jeux vidéo sortis récemment, vous pourrez occuper vos soirées avec des parties suffisamment courtes et rapides. Et vous profiterez ensuite de vos congés ou de vos fins de semaine pour jouer à des jeux plus complexes, longs et immersifs. C’est idéal pour varier les plaisirs et jouer selon vos disponibilités!