La valeur de l’or bondit en raison du coronavirus

Alors que les marchés boursiers mondiaux s’aventurent en territoire inconnu, une autre classe d’actifs a attiré l’attention des investisseurs: l’or.

Le prix de l’or a légèrement augmenté au début du mois de juillet 2020 pour dépasser 1 800 dollars l’once, franchissant ainsi une étape psychologique majeure qui n’avait pas été atteinte depuis 2011.

Aujourd’hui, alors que l’incertitude liée aux coronavirus continue de faire grimper le prix du métal précieux, certains experts suggèrent que l’or pourrait atteindre des niveaux records. Si de nombreuses personnes se demandent encore comment acheter des bitcoin, d’autres pensent plutôt à investir dans de l’or.

Pourquoi l’or est-il en hausse?

L’or est en hausse d’environ 19% depuis le début de l’année, car la baisse des taux d’intérêt et les mesures de relance des banques centrales ont renforcé la dynamique de hausse actuelle du métal précieux.

L’or est généralement considéré comme un actif « refuge » en période d’incertitude, car il est moins volatile que d’autres investissements, comme les actions. De plus, le métal évolue à l’inverse du dollar américain, ce qui signifie que lorsque le billet vert baisse, comme cela a été le cas récemment, l’or monte.

Même si le nombre de cas de COVID-19 a augmenté et que les données économiques se sont détériorées, les marchés des actions ont continué à se redresser. Cameron Alexander, directeur de la demande de métaux chez Refinitiv, une société de données sur les marchés, a déclaré que cette situation de crise sanitaire a fait entrer l’or sur un nouveau territoire commercial.

Augmentation des prix de l’or

Alors que la pandémie a secoué les marchés fin mars 2020, l’or a lui aussi subi une vente, les investisseurs se précipitant pour libérer des liquidités.

Depuis lors, les acheteurs sont toutefois revenus à l’or, le considérant comme une réserve sûre pour leur argent. Selon les données iShares de BlackRock, les entrées dans les fonds négociés en bourse (ETF) pour l’or physique s’élèvent à environ 12 milliards de dollars cette année.

En juin 2020, la Bank of America a fait savoir que le métal précieux pourrait atteindre 3 000 $ l’once, un prix qui pourrait réconforter les investisseurs. Cela est dû à l’incertitude mondiale continue – au moins au cours des prochaines années.

Est-ce le moment d’acheter?

Cette perspective haussière laisse entrevoir des rendements potentiels élevés. Mais comme les prix ont déjà atteint des sommets pluriannuels, les coûts d’entrée sont également importants.

Cela soulève la question de savoir quand il faut acheter. Cependant, Albert Cheng, PDG de la Singapore Bullion Market Association, a déclaré que la question devrait être reformulée de « quand » à « combien »? Il n’y a pas de bon moment pour acheter de l’or… chaque investisseur devrait en avoir.

En général, les conseillers financiers recommandent une allocation d’or de 1 à 5% du portefeuille global d’un individu. Selon M. Cheng, cette proportion pourrait passer de 5 à 15% d’ici à la fin de l’année.

Investir dans de l’or

Les lingots d’or et les pièces d’or physiques sont la façon la plus traditionnelle de posséder de l’or. Les actifs en or physique peuvent désormais être achetés dans les banques, entre autres, mais les acheteurs doivent être conscients des coûts supplémentaires tels que l’assurance et le stockage.

Toutefois, il est également possible d’acheter des actions liées à l’or. Les entreprises directement liées à l’or, comme les mineurs d’or ou les producteurs d’or, sont une autre façon de détenir de l’or, car elles ont tendance à refléter sa performance. Cependant, elles sont également sensibles aux fluctuations du marché boursier.