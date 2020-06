Les meilleurs entrepreneurs généraux de Montréal

Lors d’un projet à Montréal, il est mieux de faire appel à un entrepreneur général. Il est apte à réaliser le projet de A à Z. Si vous en cherchez, en voici quelques-uns ou cliquez ici pour en savoir plus sur la gestion de la construction, qui est une partie importante des grands projets de rénovation intérieure.

Rénovation GL

Rénovation GL est une entreprise fondée par Éric Lasanté en 2013. Elle se spécialise en rénovation d’où son nom d’ailleurs. Elle se démarque des autres entrepreneurs par son approche clientèle. Elle se démarque par sa démarche qualité qui met en avant la communication, la relation et la satisfaction client.

Cette entreprise propose des tarifs 20 % moins chers comparés aux autres rénovateurs. Elle réalise entretemps des soumissions rapides en ligne. Elle estime en quelques minutes les projets que vous souhaitez réaliser. Avec Rénovation GL, la consultation est gratuite. Elle propose également des matériaux de rénovation qu’elle vend à ses clients à prix de gros.

Cet entrepreneur général Montréal est licencié RBQ. Il gère la rénovation de la cuisine, de la salle de bain, le sous-sol, de la maison. Il propose des offres de rénovation sur mesure pour se préparer à la retraite. Il intervient dans les urgences pour une réparation ou un remplacement. L’entreprise offre également des prestations d’entretien pour prévenir les problèmes divers. Elle inspecte le bâtiment et met en place un rapport contenant une liste de rénovation à réaliser.

La boîte à Outils

La boîte à Outils est également une entreprise de rénovation à Montréal. Elle est sise à St-Hubert, sur la Rive-Sud de Montréal. Concernant sa politique qualité, cet entrepreneur vise également la satisfaction clientèle, mais surtout le respect des normes. Ce qui le démarque des autres, c’est l’approche clientèle via des conseils divers sur la rénovation. De plus, cette entreprise met un point d’honneur à analyser et inspecter toutes les étapes de la mise en place d’un projet. De ce fait, les travaux qu’elle réalise deviennent impeccables.

Cette entreprise est également licenciée RBQ. De plus, elle fait partie des rares enseignes qui respectent l’environnement. Dans ce cadre, les travaux réalisés par cet entrepreneur sont établis de manière écologique. Il recycle et il fait attention à ses déchets de construction.

Son domaine d’activité touche la rénovation intérieure, mais aussi extérieure d’une maison. Il s’occupe donc de tout (maisons, chalets, structures, etc.). La soumission qu’il propose est gratuite. Vous pouvez également visiter son site pour voir les rénovations qu’il a déjà réalisées à Montréal.

Rénovations André Giroux

L’entreprise de rénovations André Giroux a été fondée à Montréal en 2008. Avant la fondation de cette entreprise de rénovation, André Giroux était déjà dans le domaine de la construction. Il a 30 ans d’expérience dans le cadre de la construction et environ 7 ans d’expérience en rénovation. André Giroux est entretemps issu d’une grande famille d’entrepreneurs. Il a donc toutes les compétences nécessaires pour traiter et réaliser les travaux de rénovation.

Ce qui démarque cet entrepreneur général Québec des autres entrepreneurs, c’est sa valeur ajoutée lors des prestations qu’il réalise. Il est attentif aux petits détails. Cela apporte un plus important dans ses travaux. Les projets réalisés deviennent par la suite esthétiques et de qualité haut de gamme. Avec André Giroux, les projets de rénovations sont rapides, car il respecte les délais convenus avec les clients lors des contrats. Avec cette entreprise, les soumissions sont détaillées et sur mesure.

Rénovation Charles Brodeur

L’entrepreneur Charles Bordeur est présent dans la région de Montréal depuis presque 15 ans. Cet entrepreneur général Montréal a des qualifications diverses. Il est par exemple certifié en rénovation, car il a suivi des formations IICRC.

Charles Bordeur réalise des rénovations intérieures et extérieures. Il réalise également des travaux de plomberies et d’électricités. Il s’occupe aussi des revêtements du sol. Il peut également proposer un plan de design d’intérieur.

JG Lessard et Fils

Il s’agit ici d’un entrepreneur avec plus de 60 ans d’expérience. L’entreprise a été fondée en 1974 à Montréal. JG Lessard et Fils est un excellent entrepreneur général Montréal. L’entreprise est dirigée par Stéphane Lessard. C’est une société familiale. Elle gère tous les types de constructions. Qu’il s’agisse donc d’une construction industrielle, résidentielle, commerciale, JG Lessard et Fils la réalise.

L’entreprise gère également des prestations de décontaminations, de maintenance, de rénovation, ainsi que des prestations en maçonnerie. Elle propose aussi des interventions d’urgences partout à Montréal. Son équipe est disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.

Linéaire

Linéaire est un entrepreneur avec une expérience de 25 ans dans le domaine de la construction résidentielle, mais aussi commerciale. Cet entrepreneur général construction est certifiée APCHQ et licenciée RBQ. Il gère la construction ainsi que les rénovations diverses, totales ou partielles. Linéaire est composée d’une équipe dédiée et d’une équipe en sous-traitances.

Ces équipes réalisent des gestions de projet. Elles s’occupent également des extensions de maison comme les rajouts d’étages, les agrandissements, etc. L’entreprise réalise aussi des travaux structurels comme la correction de la structure d’un bâtiment par exemple. Mais ses vrais domaines d’activité sont: la construction neuve et les prestations de confort intérieur (isolation, design intérieur, etc.). C’est donc un entrepreneur général construction expert.

Groupe St-Gelais

Le Groupe St-Gelais est sis à Montréal et réalise ses prestations depuis plus de 20 ans. C’est un entrepreneur général Québec qui opère dans les grands chantiers comme la rénovation commerciale, les aménagements de bureaux, les constructions et rénovations industrielles.

Les services proposés par cette entreprise sont multiples et de qualité professionnelle. Le Groupe St-Gelais s’occupe de la gestion de projet, du design et de l’architecture d’un bâtiment, etc. À son actif, elle recense 756 projets réalisés.

L’entreprise est licenciée RBQ et propose à ses clients la qualité et la satisfaction totale. Elle respecte les délais, peu importe l’ampleur des projets. De plus, elle possède des assurances et accréditations diverses pour la réalisation de tous projets au Québec.

Belmon Construction

Belmon Construction est une entreprise spécialisée dans la construction et rénovation commerciale, institutionnelle, mais aussi industrielle et résidentielle. Cet entrepreneur général Québec est membre de l’Association des professionnels de la construction et de l’habitation du Québec et de la région du Montréal métropolitaine.

Il s’occupe de la mise en place d’un projet. Il prend donc en charge les plans d’architecture ainsi que le design. Il les met en œuvre dans les délais convenus qu’il s’agit de petit ou de grand chantier. Il propose des prestations clé en main avec une finition de qualité. Il propose également une soumission complète et détaillée pour les projets qui lui sont présentés. Belmon Construction est un entrepreneur général construction professionnel.