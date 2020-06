Le nombre de joueurs à problèmes au Royaume-Uni s’élève à plus de 400 000

Un rapport de la Commission des jeux d’argent révèle que plus de 2 millions de personnes sont dépendantes du jeu ou risquent de développer un problème. Tendance qui s’est aggravé pendant le confinement alors que le chiffre d’affaire des casinos en lignes a explosé.

La tentation est toujours là

Les militants ont demandé que l’on sévisse contre les jeux d’argent, casinos et sites de paris à cote fixe, qui poussent les joueurs à parier toujours plus. Plus de 2 millions de personnes au Royaume-Uni sont soit des joueurs à problèmes, soit des personnes à risque d’addiction, selon l’organisme de régulation du secteur, qui a averti que le gouvernement et les acteurs concernés ne faisaient pas assez pour s’attaquer au problème.

Le rapport de la Gambling Commission a estimé que le nombre de Britanniques de plus de 16 ans considérés comme des joueurs à problèmes avait augmenté d’un tiers en trois ans, ce qui suggère qu’environ 430 000 personnes souffrent d’une grave dépendance. Il a également mis en évidence une augmentation de l’addiction chez ceux qui jouent sur des terminaux de paris à cote fixe controversés (FOBT), qui ont été critiqués pour avoir permis aux clients des magasins de paris de dépenser jusqu’à 100 £ toutes les 20 secondes. Au début de l’année, le gouvernement a retardé un rapport sur la nécessité de réduire le nombre de ces terminaux et de limiter la diffusion des publicités sur les jeux d’argent à la télévision.

Jeux d’argents: un racket scandaleux et organisé

Le ministère de la culture, des médias et des sports ne devant publier ses recommandations qu’en octobre, le directeur exécutif de la Commission des jeux de hasard, Tim Miller, a averti que ni le gouvernement ni l’industrie des jeux de hasard n’agissaient assez vite.

« Nous nous sommes clairement engagés à rendre les jeux d’argent plus équitables et plus sûrs et ces chiffres montrent qu’il s’agit d’un défi important », a-t-il déclaré. « Le succès dépendra de nous, de l’industrie, du gouvernement et d’autres acteurs, tous travaillant ensemble avec un objectif commun de protection des consommateurs. Le rythme des changements jusqu’à présent n’a tout simplement pas été assez rapide – il faut faire plus pour s’attaquer au problème des jeux d’argent ».

GambleAware, la principale organisation caritative britannique de lutte contre le jeu, qui finance la seule clinique britannique spécialisée dans la dépendance au jeu à Londres, a réitéré ses appels à l’industrie pour qu’elle augmente son financement du traitement de la dépendance. GambleAware reçoit environ 8 millions de livres sterling par an de la part du secteur, mais a demandé que ce montant passe à 10 millions de livres sterling. Même ce chiffre est inférieur au don suggéré par le Responsible Gambling Strategy Board, soit 0,1 % du montant record de 13,8 milliards de livres sterling que le secteur a obtenu des joueurs britanniques l’année dernière, ou 13,8 millions de livres sterling.

La réglementation sur les jeux d’argents en ligne ne change pas

Le rapport de la Gambling Commission, qui a mis près de deux ans à rassembler et à répertorier les cas de dépendance au jeu jusqu’en 2015, a révélé que le taux de jeu problématique est passé de 0,6% en 2012 à 0,8% chez les plus de 16 ans. Cela suggère une augmentation de plus de 100 000 du nombre de joueurs à problèmes à 430 000, bien que la commission ait décrit le taux comme « statistiquement stable ». Le nombre total de personnes en danger s’élève à plus de 2,3 millions si l’on inclut 2 millions de personnes considérées comme présentant un risque faible ou modéré de dépendance.

Malgré cette augmentation apparente, l’Association of British Bookmakers a déclaré que le rapport de la commission montrait que « les niveaux de jeu problématique au Royaume-Uni sont stables ». L’état a interdit pendant le confinement la publicité lié aux casinos en ligne, ne ralentissant pas pour autant la hausse de la fréquentation pendant cette période. « Chercher à interdire un seul produit de jeu conduira simplement à déplacer les joueurs à problèmes vers d’autres domaines plutôt que de s’attaquer à la cause première du problème », a déclaré l’ABB. L’organisme professionnel a appelé à une plus grande coopération dans l’industrie pour réduire les niveaux de jeu problématique. Selon le rapport de la Commission, environ 11,5% des personnes qui utilisent des machines chez les bookmakers sont des joueurs à problèmes, contre 7,2% en 2012.

Les jeux en ligne représente un risque majeur dans l’augmentation du nombre de personne dépendantes aux jeux d’argents. L’accès facile et illimité que fournissent les plateformes de jeux présentent un réel risque sanitaire pour la population, pourtant les états n’aggissent pas et de plus en plus de nouveaux casinos, comme celui-ci, proposent des bonus toujours plus attrayants pour séduire les joueurs

Le partie travailliste tire la sonnette d’alarme

Un porte-parole de la Campagne pour des jeux d’argent plus équitables, qui souhaite que la mise maximale de la FOBT soit réduite à 2 livres sterling, a déclaré: « L’augmentation du taux de jeu problématique associé aux FOBT devrait alarmer les décideurs politiques.

« Les bookmakers ont affirmé qu’étant donné que le taux global de jeu problématique dans la population est statique, les FOBT ne sont pas nuisibles. Les données publiées aujourd’hui, qui montrent une augmentation du taux, ont totalement sapé l’argument des bookmakers ». Carolyn Harris, députée travailliste de Swansea East « Le problème ne disparaît pas, en fait il s’aggrave ». Alors que le DCMS est censé réduire les enjeux maximums sur les FOBT, des sources de Whitehall ont déjà dit au Guardian que le Trésor s’oppose à des restrictions sévères, craignant l’impact sur ses prises d’impôts. Alors que les militants de la campagne ont cité des chiffres concernant les FOBT, la commission a également constaté des taux élevés de problèmes de jeu dans d’autres secteurs de l’industrie.

L’addiction aux jeux en quelques chiffres

Quelque 15,9 % des joueurs de poker dans les pubs et les clubs ont été définis comme des joueurs à problèmes, tandis que la proportion la plus élevée était de 20,1 % pour les pratiques relativement rares de paris échelonnés et l’utilisation des échanges de paris. Les casinos et les machines à sous en ligne, l’une des formes de jeu qui connaît la plus forte croissance, affichent un taux de 10,6 %. La Remote Gambling Association, qui représente les entreprises en ligne, a déclaré: « Par rapport à des domaines comme les loteries et le bingo, les jeux d’argent en ligne sont généralement classés dans la catégorie des « jeux plus difficiles » et sont toujours susceptibles d’attirer une plus grande proportion de joueurs à problèmes et à risque, et cette étude en témoigne.

« Les niveaux relativement élevés de réglementation des jeux d’argent en ligne en témoignent également, mais nous devons en assumer la responsabilité et chercher de manière proactive des moyens de minimiser ces risques pour tous les consommateurs ».

Il a déclaré que les membres du RGA travaillaient sur plusieurs initiatives visant à identifier les schémas de dépendance et à intervenir plus tôt. Le rapport a constaté que les taux de jeu problématique, défini comme étant « à un degré qui compromet, perturbe ou endommage les activités familiales, personnelles ou récréatives », varient aussi énormément en fonction de facteurs tels que le sexe, l’âge, le lieu et l’origine ethnique. Seulement 0,2 % des femmes ont un problème de jeu, ce chiffre passant à 1,5 % chez les hommes et à 2,3 % chez les hommes âgés de 25 à 34 ans.

Étude de cas: Jason Haddigan

Haddigan a commencé à jouer à neuf ans lorsqu’une connaissance l’a emmené à des parties de poker. Il s’est tourné vers la criminalité avant de devenir accro aux terminaux de pari à cotes fixes (FOBT). Il n’a plus joué depuis un an et a écrit un livre sur ses expériences, How and why I conned the bookmakers.

» Un ami m’a fait jouer une partie de billard pour 500£ quand j’avais neuf ans. À 20 ans, [il]avait été accusé d’une fraude de 26 000 £ et devait comparaître devant le tribunal de la Couronne. Il m’a supplié de partir en cavale avec lui, alors j’ai accepté. Deux semaines après avoir pris la route, nous sommes tombés sur une escroquerie qui consistait à escroquer des bookmakers. J’ai été arrêté et je suis allé en prison à 22 ans avec lui pendant six mois. « Après ma sortie, j’ai repris la route avec lui, en escroquant les bookmakers. Tout l’argent gagné revenait à un autre bookmaker. On prenait 1 500 livres chez Ladbrokes et on les jouait chez William Hill. Je suis allé en prison deux fois de plus.

« À 30 ans, c’est là que les machines (FOBT) sont sorties. La mise maximale n’était pas de 100 £ à l’époque. Vous pouviez faire des centaines de livres par tour et je le faisais. »

« [Nous] sommes devenus accros parce que quand on pariait sur des chevaux et des chiens, il fallait attendre 10 à 15 minutes pour la course. Avec les joueurs à problèmes comme moi, on s’agite, on veut se dépêcher et avoir le buzz. Quand on joue aux machines, on n’a pas besoin d’attendre si longtemps. C’est 20 secondes, 100 £ par tour. C’est absolument ce que nous voulions. « Quand vous allez chez un bookmaker, les machines sont pleines, les gens ne parient plus sur des chevaux et des chiens. Les gens font même la queue pour les machines. J’ai perdu plus de 300 000 livres depuis qu’elles sont sorties, probablement plus. »

« J’ai eu quatre relations ratées à cause du jeu et j’ai dû vendre une entreprise pour 22 000 £. Je l’ai remis dans les machines en huit jours. J’ai fait une tentative de suicide il y a quelques années. « J’ai commencé jeune, mais quand les machines sont sorties, j’ai été en prison plus souvent qu’avant. Parce que j’étais tellement accroché, je commettais plus de crimes pour avoir plus d’argent pour y jouer et je me faisais prendre et j’allais en prison. « En prison, si vous avez un problème d’alcool ou de drogue, vous pouvez suivre un cours. Mais il n’y avait aucune aide pour les jeux d’argent ».