Choisir le bon Broker pour investir

Le copy trading est le terme technique désignant la pratique selon laquelle les traders du Forex copient les transactions des autres traders directement dans leur plateforme de trading. Dans la plupart des cas, cette copie est effectuée via une plateforme de trading sociale grâce à laquelle les traders peuvent évaluer les stratégies et les performances des « grands leaders du commerce » et prendre des décisions éclairées sur les traders à copier.

Le copy trading diffère du « mirror trading » car le mirror trading permet généralement aux traders de copier des stratégies commerciales spécifiques, plutôt que des traders spécifiques. La différence est subtile, mais importante: en utilisant un copy trader, les traders peuvent avoir l’avantage d’avoir une touche personnelle pour inclure un stop loss ou pour ajuster manuellement la transaction afin d’améliorer les résultats ou d’atténuer les risques. Avec un trader miroir, un système technique est mis en place pour exécuter la transaction si les paramètres sont déclenchés, et il y a peu ou pas de surveillance humaine, cette technique est aussi appelée Robot Trading.

Se lancer dans le Trading Social de Copy

Le commerce de copies est extrêmement populaire auprès des commerçants, qu’ils soient nouveaux ou expérimentés. Les nouveaux négociants apprécient la possibilité d’observer les experts et d’avoir une caisse de résonance pour leurs propres idées. Les traders expérimentés aiment partager leurs idées et recruter des adeptes, ce qui leur vaut une compensation de la part du courtier.

Lorsque vous choisissez un système de copie, recherchez non seulement les bons chefs de file (oui, vous pouvez copier plus d’un chef de file), mais aussi le Broker qui est correctement réglementé et qui offre les meilleures conditions de négociation, les robots tradings sont plus ou moins efficaces réactif et fiable et dans le trading un bénéfice pour se jouer à une seconde. Vous pouvez également placer quelques transactions d’essai sur un compte de démonstration avant de commencer. Après tout, avec un tel choix de systèmes de copie de transactions Forex, pourquoi ne pas vous assurer que vous obtenez celui qui répond parfaitement à vos besoins?

Comment choisir la meilleure plateforme de Trading et le meilleur Robot Trader

Maintenant que vous avez compris ce qu’est le commerce de copies, il est temps de réfléchir à la manière de choisir le meilleur Broker avec le meilleur Robot Trader pour copier les transactions. Toutes les plateformes de copy trading font la même chose, la première chose à laquelle il faut penser est donc la fiabilité de l’exécution.

Jetez un coup d’œil aux analyses des plateformes de copy trading et voyez si une plateforme est signalée comme souffrant de nombreux dérapages d’exécution, ce qui se produit lorsqu’une transaction est déclenchée, mais exécutée à un prix plus mauvais que prévu ou en retard, cela veut dire que le Robot de Trading est mal configuré et non optimisé. Consultez des sites de traders comme Droitdunet qui parlent des différentes plates-formes de social trading et comparent l’efficacité des robots traders sur cette page. Il est certain que cela arrive parfois à tous les courtiers sur les marchés rapides, mais si une plateforme semble avoir un bilan particulièrement mauvais à cet égard, faites attention.

La prochaine chose à examiner est la quantité et le type d’informations que la plateforme vous donne sur les traders que vous pouvez choisir de copier : après tout, vous allez probablement prendre la décision de copier les traders sur les statistiques présentées pour chaque trader par la plateforme. Dans l’idéal, vous avez besoin de meilleures mesures statistiques du risque que de simples mesures telles que le rendement sur une période récente et le pourcentage de gain sur les transactions. N’oubliez pas que, toutes choses égales par ailleurs, il est mathématique de penser que les traders ayant obtenu les rendements absolus récents les plus élevés sont les plus susceptibles d’être les plus mauvais à l’avenir. Une bonne plateforme de négociation vous donnera des critères de risque supérieurs et vous permettra également de voir les transactions passées de leurs traders en détail, tout en leur donnant l’espace nécessaire pour expliquer leur philosophie de négociation avec laquelle vous devez être d’accord avant de les suivre.