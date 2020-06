Les jeux vidéo sont de plus en plus appréciés par des personnes de tous âges et tous horizons. Quels que soient vous goûts, il existe forcément des jeux sur PC, console ou téléphone qui vous plairont. Si vous ne savez pas lesquels choisir, nous avons listé pour vous les jeux vidéo les plus populaires en 2020:

1. Fortnite Battle Royale

Depuis quelques années, Fortnite Battle Royale est sans conteste le jeu vidéo en ligne le plus populaire. Disponible gratuitement sur Windows, Mac, Xbox One, PS4 et même Nintendo Switch, il compte environ 5 millions de joueurs simultanés.

Comme son nom l’indique, il s’agit d’un jeu de type battle royale. Cela signifie que l’objectif est d’être le dernier survivant à la fin de la partie. Ce jeu d’action stratégique de survie oppose 100 joueurs au cours d’une partie. Par ailleurs, les joueurs ont la possibilité de jouer en solo ou de rejoindre des groupes de deux ou quatre personnes.

2. The Outer Worlds

Sorti en octobre 2019, The Outer Worlds est jouable sur PC, PlayStation 4 ou Xbox One. Ce jeu RPG de science-fiction vous plonge dans une histoire fantastique. Il met en scène un colon spatial qui sort de son hibernation et découvre un nouveau monde étrange.

Dans ce jeu, vous apprécierez l’humour bien présent et les combats très variés. Mais la partie la plus intéressante est que toutes vos décisions déterminent l’histoire et le développement de votre personnage. Vous vivez alors une aventure ouverte et authentique, très prenante.

3. Super Smash Bros

Beaucoup plus frais et léger, ce jeu vidéo plaira aux petits et aux grands. Nous avons nommé “Super Smash Bros” (sur Wii U). Incroyablement addictif, c’est le jeu idéal entre amis ou en famille. Il met en scène des personnages, de la musique et des scènes de plusieurs franchises Nintendo.

Le principe général du jeu est simple: vaincre vos adversaires en utilisant des attaques différentes, pour les faire sortir de l’arène. Mais contrairement aux jeux de combat classiques, les joueurs s’affrontent au volant de leur voiture.

4. Jeux de casinos

Dans un autre registre, les jeux de casinos virtuels ont eux aussi la cote. Les adeptes les apprécient pour plusieurs raisons. D’abord, il existe une grande variété de jeux de hasard, allant du poker à la roulette, en passant le blackjack, la roulette ou encore le baccara. Ainsi, ils peuvent convenir à tous les goûts. De plus, chaque jeu est disponible en une infinité de designs. Thème pirate, spatial, cow-boy ou encore tutti frutti, vous n’avez que l’embarras du choix. Par exemple, vous trouverez une large sélection de jeux dans des styles variés, juste ici.

En outre, les casinos virtuels sont accessibles à tout moment et en tout lieu, depuis votre ordinateur, votre tablette ou même votre smartphone. C’est extrêmement pratique. Enfin, qui dit jeu de casino dit bien sûr jeu d’argent. Cela signifie qu’en jouant, vous avez une chance de gagner de l’argent. Ce qui est fort appréciable!

Avec cette petite sélection de jeux vidéo, vous ne pourrez plus vous ennuyer à la maison.

Encouragez-nous sur Patreon!