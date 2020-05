A Fold Apart, quand l’amour à distance va mal

Est-il possible de vivre une relation à distance l’un de l’autre? Le sujet a fait l’objet d’un très grand nombre de livres, séries télévisées, films et autres productions culturelles portant sur la vie de couple. En s’aventurant sur ce terrain, les gens de chez Lightning Rod Games risquaient de tomber dans le piège de la répétition, ou encore de la banalité. Fort heureusement, des choix artistiques astucieux et une mécanique de jeu suffisamment novatrice font d’A Fold Apart un jeu bien intéressant.

Deux amants… ou plutôt deux amoureux, sont séparés en raison du travail. La première personne est enseignante; la seconde, architecte. Et la première vit en campagne, alors que la seconde a plutôt dû s’exiler en ville pour le travail. Les deux amoureux s’échangent des messages texte, mais cela ne remplace en rien la véritable relation face à face, et le doute s’installe peu à peu…

Jeu de puzzles, mais aussi jeu sur la communication dans le couple, A Fold Apart utilise le principe de ce qui ressemble fort à des cases de bandes dessinées pour faire progresser son histoire et ses décors, ainsi que pour mettre en place sa principale mécanique de jeu. Ainsi, pour faire avancer l’intrigue, et éventuellement, on l’espère, réunir de nouveau les deux amoureux, il faudra que le joueur manipule, parfois à maintes reprises, les bordures des « feuilles » représentant les tableaux, histoire de faire en sorte que le personnage rejoigne une étoile généralement placée à proximité de divers obstacles.

L’idée est simple, bien sûr, mais ce qui fait la marque des bons jeux, c’est non seulement, dans certains cas, une idée simple, mais surtout une application de ladite idée qui gagne en complexité à mesure que le joueur progresse. Car on s’en voudrait de gâcher le plaisir en atteignant trop rapidement un plateau dans la difficulté des énigmes.

A Fold Apart est cependant un jeu relativement court. Juste assez long, en fait, pour éviter de trouver le temps long. Et c’est aussi le style visuel original qui donne des ailes au jeu. En créant ce qui ressemble à un croisement entre une bande dessinée et le film Up!, les développeurs de Lightning Rod Games ont donné naissance à un produit particulièrement beau. De quoi tomber sous le charme, même si on y traite de difficultés amoureuses…

A Fold Apart

Développeur et éditeur: Lightning Rod Games

Plateformes: Windows (Steam), Nintendo Switch, Apple Arcade (testé sur Steam)

Interface et sous-titres disponibles en français

