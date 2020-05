Jeux de casino avec croupiers en direct pour Canadiens

Qu’est-ce qu’un casino en ligne avec croupier en direct?

Tout au long de son histoire, l’industrie des casinos en ligne a toujours été intimement liée à toute sorte de progrès technologiques. En effet, c’est grâce notamment au développement du réseau Internet, qu’elle a vu le jour, au cours des années 1990. Sur le web, les joueurs canadiens ont a ainsi pu commencer à parier depuis chez eux.

Pour miser sur des jeux de machine à sous gratuit, une roulette ou encore une table de black jack par exemple, il n’y avait plus besoin de se préparer pour se rendre dans le casino de la région. Depuis un ordinateur connecté au web, il suffisait ainsi d’utiliser un casino en ligne. Dans le confort douillé de notre logis, on pouvait dès lors se divertir à tout moment, 24h sur 24 et 7j sur 7, sans se contenter des horaires d’ouverture du casino réel le plus proche de chez soi.

Puis, quand la diffusion de vidéo sur Internet s’est peu à peu démocratisée, au cours de la décennie 2000, le logiciel Playtech a lancé un tout nouveau type de jeu de casino en ligne : les tables en direct. Sur ces titres en live, on peut profiter via l’utilisation d’une webcam d’un véritable croupier en chair et en os qui gère les parties auxquelles on prend part. Le guide www.Croupiers-en-direct.com est un guide de jeux en live très apprécié des joueurs en live du Québec. Sa version anglaise https://www.live-dealers-casino.com est davantage destinée aux joueurs anglophones du Canada.

C’est justement à ces jeux live que nous allons nous intéresser ensemble à travers la suite de cet article qui va répondre à cette question simple : qu’est-ce qu’un casino en ligne avec croupier en direct?

Les jeux live: des tables gérées en direct par un vrai croupier

En fait, c’est assez facile à comprendre. Dans un casino en ligne avec croupier en direct, on trouve des jeux live. Derrière cette expression se cache, les jeux de table les plus fun et immersifs dont on peut profiter sur Internet.

En effet, ces titres sont filmés grâce à une webcam. Celle-ci nous permet de suive les gestes d’un véritable croupier en chair et en os qui gère la table sur laquelle on est en train de miser notre argent. En prime, on peut même lui parler ou encore discuter avec les autres joueurs, via un chat.

Ainsi, on bénéficie exactement des mêmes conditions de jeu que dans un casino terrestre. Cela nous offre une immersion sans pareil dans l’ambiance haute en couleur des parties de manière à ressentir un maximum de sensations fun ultra grisantes.

D’ailleurs, certains jeux live vont même encore plus loin en étant carrément filmés en direct depuis des casinos réels. Sur Internet, on peut ainsi miser notre argent sur des tables de roulette situées entre autres dans le célèbre Hippodrome Casino London en Angleterre ou encore dans le mythique Foxwoods Resort Casino dans l’Etat américain du Connecticut.

Les technologies utilisées

Beaucoup de développeurs de jeux de casino en ligne proposent à l’heure actuelle des jeux live. Citons notamment les deux leaders sur ce secteur de marché bien précis, à savoir Evolution Gaming d’un côté et aussi Authentic Gaming dans une moindre mesure. Néanmoins, on trouve également d’autres noms prestigieux à l’instar notamment de Vivo Gaming, de Microgaming Live, d’Ezugi, de LuckyStreak, de Visionnary iGaming ou encore de Netent Live par exemple.

Tous se servent d’une technologie de pointe pour leurs tables en direct. Il convient notamment de parler de l’Optical Camera Recognition (ou OCR). Il s’agit d’un logiciel de reconnaissance optique qui enregistre tout ce qui se passe dans le studio. Ensuite, il y a aussi le Game Control Unit (GCU), un petit appareil qui permet de décoder le flux vidéo en le convertissant en données pouvant être transmises par Internet.

Et bien sûr, avant toute chose, il faut une webcam. Aujourd’hui, les tables utilisent bien souvent plusieurs caméras HD filmant à 200 images par seconde. Cela nous permet de bénéficier d’une qualité visuelle optimale à la pointe du progrès. Ainsi, on peut aussi profiter de ralentis pour revivre les moments les plus forts et d’un véritable découpage en différents angles de prises de vue. Comme à la télévision, lors d’une retransmission de rencontres sportives par exemple, on va pouvoir aller au plus près de l’action pour maximiser à fond le suspense de nos sessions de jeu.

Les différents types de jeu proposés

Dans un casino en ligne avec croupier en direct, on trouve souvent une très large gamme de tables live. Bien sûr, les 3 jeux traditionnels les plus populaires sont toujours représentés. On peut ainsi jouer à la roulette, au blackjack et au baccarat entre autres.

Les amateurs de la reine des casinos peuvent ainsi prendre du plaisir par exemple sur Blaze Roulette d’Authentic Gaming filmée dans un studio à la décoration soignée. Ce jeu live dispose notamment de la présence de LED et d’un écran géant qui font le show. Citons aussi notamment Lightning Roulette d’Evolution Gaming qui permet de bénéficier de multiplicateurs jusqu’à 500x pour remporter encore plus d’argent que d’habitude.

Ceux qui préfèrent le black-jack peuvent enchaîner les parties entre autres sur Blitz Blackjack de Netent Live qui ne se contente pas d’accueillir seulement 7 joueurs comme beaucoup d’autres tables mais qui est accessible à une infinité d’Internautes. Il y a aussi Blackjack Party d’Evolution Gaming. Dans ce jeu live, le croupier n’est pas seul mais accompagné d’un animateur avec qui il met le feu pour nous offrir une ambiance décontractée.

Les fans de baccarat quant à eux seront heureux de pouvoir profiter notamment de Baccarat Squeeze et de Baccarat Control Squeeze qui magnifient le suspense des parties. Le premier le fait grâce entre autres au croupier qui dévoile petit bout par petit bout la carte dont dépend l’issue de la partie. Le second y parvient en nous laissant le contrôle dans la découverte des cartes distribuées par le croupier. On peut ainsi les retourner à notre rythme et dans l’ordre que l’on veut.

D’autres classiques du casino sont également accessibles comme du sic bo et du dragon tiger notamment ou encore différentes variantes de poker. Dans ce domaine, on peut citer notamment les excellents Casino Hold’em de BetConstruct ou encore Side Bet City d’Evolution Gaming qui possède une ambiance inspirée des années 80.

Et puis, on a aussi accès à quelques loteries dont Lucky 5 de Betgames ou encore Mega Ball d’Evolution Gaming. Ce dernier jeu live s’inspire à la fois du bingo et du keno dans ses mécaniques ludiques mais aussi du loto pour les cagnottes importantes qu’il permet d’empocher. Au cours d’une partie, on peut donc gagner jusqu’à 500 000$ via des multiplicateurs de gains pouvant atteindre jusqu’à 100x.

Enfin, l’éditeur star Evolution Gaming nous propose également quelques jeux en direct dignes de véritables show comme les excellents Monopoly Live inspiré du célèbre jeu de société ou encore Deal or No Deal, adapté d’un fameux jeu télé.

Les avantages des jeux avec croupiers en direct

Si l’on peut regretter que le rythme des parties sur une table live soit plus lent que sur un jeu plus classique utilisant un RNG, force est de reconnaître que les atouts des titres live sont extrêmement nombreux.

Bien sûr, le tout premier qui vient en tête concerne l’immersion dans nos parties. Ainsi, comme on profite exactement des mêmes conditions de jeu et que l’on peut même discuter avec le croupier ou les autres participants, on plonge complètement dans l’ambiance haute en couleur de nos sessions de jeu pour un maximum de sensations fortes garanties.

Et puis, comme on joue sur Internet, on ne perd pas de temps à s’habiller ou à se déplacer dans un casino terrestre. On peut jouer tout de suite sur son ordinateur ou même sur sa tablette ou son smartphone utilisant le système d’exploitation iOS ou Android. D’ailleurs, sur un terminal mobile, il est possible de miser son argent où on le souhaite. On peut ainsi s’immerger dans l’ambiance grisante d’une partie de blackjack ou de roulette entre autres que ce soit dans son lit, chez des amis, en vacance, dans les transports en commun ou encore dans la salle d’attente de notre médecin par exemple. Et cela, à tout moment, sans avoir besoin d’attendre l’ouverture d’un casino terrestre.

Bref, comme nous l’avons évoqué tout au long de cet article, dans un casino en ligne avec croupier en direct, on trouve des jeux live. Il s’agit de ce qui se fait de mieux en jeux traditionnels sur Internet. En effet, ces tables sont gérées par des croupiers en direct, ce qui nous permet d’être immergé au mieux dans nos sessions de jeu riches en émotions fortes.

Et puis, comme il existe énormément de jeux live différents, il y en a pour tous les goûts que vous cherchiez des titres traditionnels ou plus originaux, des tables rapides ou d’autres acceptant des mises extrêmement élevées pour high rollers VIP.

Ainsi, les tables en direct se révèlent beaucoup plus accrocheuses que les jeux sous RNG qui offrent peut-être un rythme de partie plus rapide mais dont l’immersion est beaucoup moindre. En prime, ces titres utilisant un générateur de nombres aléatoires peuvent se révéler moins fiables puisqu’il faut bien être sûr que l’équité des parties soit respectée.

Au contraire, sur une table en direct, il ne peut pas y avoir de tricherie. Vous êtes donc certains de jouer dans les meilleures conditions de sécurités possibles.

En conséquence, les casinos en ligne avec croupier en direct reste les meilleurs sites Internet pour s’adonner aux jeux d’argent sur le web.