Livraison d’ingrédients frais et de recettes directement à domicile

Trop paresseux pour cuisiner? Ou trop occupé pour prendre le temps de cuisiner ? Ces services livreront toutes sortes d’ingrédients ou de recettes directement à votre domicile. Il y en a pour tous les goûts et tous les besoins : exotique, diététique et végétarien.

Vous avez des invités pour le dîner et vous voulez les surprendre avec un dîner préparé par vous-même, mais vous n’avez pas le temps ou l’envie de cuisiner? Ces services livreront directement à domicile des ingrédients et des recettes pour un bon nombre de personnes: vous recevrez des boites de repas avec les produits préemballés et la recette avec des instructions étape par étape. En plus des entrées et des plats principaux, vous pouvez également commander des services pour les soupes, les petits déjeuners et les desserts.

Avantages des services de livraison d’ingrédients et de recettes à domicile

Si vous n’avez qu’une quinzaine de minutes pour cuisiner, ces services de livraison de boîtes de repas sont faits pour vous : vous recevrez à la maison des ingrédients frais et prêts à mettre dans la poêle, pelés et coupés. Oubliez les larmes pour que les oignons soient hachés et les pommes de terre pelées.

Les services de livraison d’ingrédients frais et de recettes comprennent également des sauces et des épices en quantité suffisante. Les seuls ingrédients supplémentaires que vous devrez avoir sur votre étagère de cuisine sont l’huile et le sel. Certains légumes doivent cependant être lavés. La recette comprend des instructions pour chaque plat et à quoi doivent ressembler vos créations culinaires.

Ces services de livraison à domicile peuvent être définis comme des services de restauration personnalisée. Cela vise à changer la façon dont vous faites vos courses au supermarché, en donnant aux clients la possibilité de gagner du temps en livrant des recettes et des ingrédients de haute qualité à domicile, avec de bonnes doses et avec des instructions pour préparer des recettes savoureuses. Ces services répondent également à la question classique que l’on se pose: que vais-je manger ce soir? Évitant ainsi aux clients les tracas des courses au supermarché.

Avec ces services, vous gagnez du temps, vous évitez le gaspillage, puisque les ingrédients arrivent exactement dans les bonnes doses pour la recette, et vous avez la possibilité d’essayer de nouveaux ingrédients de meilleure qualité, en dépensant moins qu’au supermarché.

Clients fidèles à ces services de livraison d’ingrédients et de recettes à domicile

Les clients sont principalement des jeunes couples, sans enfants ou avec des enfants en bas âge, ou des familles de trois ou quatre personnes. Ces services sont situés dans tout le pays et ils expédient dans tous les coins, non seulement dans les grandes villes, mais aussi dans les petites et moyennes villes.

La qualité et la variété des produits que ces services proposent sont en effet souvent difficiles à trouver dans les petites et moyennes villes, c’est pourquoi de nombreux clients en dehors des grandes villes apprécient ces services.

Ces services présentent des menus avec des recettes incroyables. Les clients peuvent choisir entre eux, et les recevoir à domicile aux jours de livraison indiqués. Ils ne sont liés par aucun engament, et ils peuvent choisir de recevoir ou non leur commande.

Services pionniers dans la livraison d’ingrédients et de recettes à domicile

Selon vous, quelles sont les caractéristiques qui font qu’une équipe est gagnante ? Expérience, compétences et motivation. Ces services bénéficient de toutes ces caractéristiques: ils ont une équipe fortement engagée dans ces projets, ils pensent que dans tous les pays, dans les prochaines années, ce modèle va connaître une forte croissance et ils veulent devenir le point de référence à cet égard. Ils ont une expérience de gestion solide et réussie et ils connaissent bien le monde du commerce électronique.

Le plus grand défi consiste à convaincre les gens d’acheter de la nourriture en ligne. Les consommateurs sont méfiants lorsqu’il s’agit d’internet, mais une fois qu’ils essaient d’apprécier ces services de livraison d’ingrédients et de recettes à domicile, ils sont très fidèles et ont tendance à revenir. L’objectif est de les convaincre non seulement d’essayer ces services, mais aussi de leur faire admirer sa qualité et son efficacité.