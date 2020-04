Comment les casinos créent du contenu et bonus exclusif pour les Canadiens?

Les casinos en ligne constituent aujourd’hui la destination favorite de bon nombre de Canadiens à la quête d’un divertissement de haut niveau. Ils se comptent par milliers sur le marché canadien, mais ne se valent pas tous en termes de qualité d’offres. En effet, si certains établissements excellent dans la médiocrité et ont du mal à conquérir le cœur des joueurs, d’autres tentent de se démarquer de la masse en proposant des offres uniques tout en respectant tous les critères de l’industrie. Dans cet article, nous abordons dans un premier temps comment les meilleurs casinos en ligne créent du contenu exclusif pour les Canadiens afin de leur offrir une meilleure expérience. Ensuite, nous vous présentons le top 3 des meilleurs jeux.

Les casinos s’associent avec les meilleurs développeurs

Il n’est pas rare de voir certains des meilleurs établissements de paris à l’instar de Zodiac Casino, Spin Casino, Royal Vegas Casino, All Slots Casino et Jackpot City proposent exclusivement pour les Canadiens des contenus et bonus sans dépôt de qualité supérieure. Pour y arriver, ils font généralement appel à une ou plusieurs marques spécialisées dans le développement des jeux en ligne. Celles-ci n’hésitent pas à mettre en œuvre leur ingéniosité pour concevoir des titres aux graphismes impeccables et aux effets sonores de pointe. Elles s’arrangent également pour mettre à la disposition de ces opérateurs des outils de gestion de premier ordre permettant la mise en place d’un système de sécurité sans faille et d’une équipe assistance dynamique, l’accessibilité de la ludothèque via mobile et la disponibilité d’une multitude de méthodes de paiement fiables facilitant les transactions et s’assurent de trouver les meilleurs bonus. Voici quelques-uns des concepteurs de logiciel exclusifs intervenant sur le marché canadien :

Microgaming : C’est l’un des piliers de l’industrie du pari en ligne. Créé en 1994, il est considéré comme le meilleur développeur de logiciel intervenant au Canada, car il s’est très rapidement imposé dans le secteur et ne cesse d’émerveiller grâce à ces contenus. Il a toujours su mettre l’intérêt des joueurs en avant et s’adapter à toutes les tendances pour être à la hauteur de leurs attentes. Il possède une ludothèque de plus de 1 000 jeux de casino parmi lesquels il y a tous les grands classiques à savoir les machines à sous, le vidéo poker, la roulette et les jeux de table comme le baccara et le poker. Il s’est même doté d’une plateforme live pour proposer des jeux avec croupiers en direct pour le grand bonheur des passionnés de ce type d’options de divertissement. En plus de ses activités de développement de logiciels, Microgaming dispose de deux organisations relatives à l’univers ludique. Il préside en effet l’Internet Gaming Council, une association qui encourage le jeu responsable et qui s’occupe des problèmes liés à la dépendance au jeu depuis 1996. La seconde institution sous sa direction n’est rien d’autre qu’eCOGRA. Il s’agit d’une organisation créée en 2003 qui s’occupe de la supervision des opérateurs de jeux et qui s’assurent du fait qu’ils respectent les normes du monde du pari en termes de sécurité et d’équité de jeu.

: C’est l’un des piliers de l’industrie du pari en ligne. Créé en 1994, il est considéré comme le meilleur développeur de logiciel intervenant au Canada, car il s’est très rapidement imposé dans le secteur et ne cesse d’émerveiller grâce à ces contenus. Il a toujours su mettre l’intérêt des joueurs en avant et s’adapter à toutes les tendances pour être à la hauteur de leurs attentes. Il possède une ludothèque de plus de 1 000 jeux de casino parmi lesquels il y a tous les grands classiques à savoir les machines à sous, le vidéo poker, la roulette et les jeux de table comme le baccara et le poker. Il s’est même doté d’une plateforme live pour proposer des jeux avec croupiers en direct pour le grand bonheur des passionnés de ce type d’options de divertissement. En plus de ses activités de développement de logiciels, Microgaming dispose de deux organisations relatives à l’univers ludique. Il préside en effet l’Internet Gaming Council, une association qui encourage le jeu responsable et qui s’occupe des problèmes liés à la dépendance au jeu depuis 1996. La seconde institution sous sa direction n’est rien d’autre qu’eCOGRA. Il s’agit d’une qui s’occupe de la supervision des opérateurs de jeux et qui s’assurent du fait qu’ils respectent les normes du monde du pari en termes de sécurité et d’équité de jeu. Playtech : Lancée en 1999, cette compagnie basée au Royaume-Uni est aujourd’hui l’un des acteurs principaux du secteur des jeux d’argent et de hasard canadiens. Elle met les petits plats dans les grands pour séduire les fans avec un contenu riche et varié. Elle emploie une talentueuse équipe de graphistes qu’on ne présente plus et est détenteur d’une collection de plus de 500 machines à sous. Cependant, elle excelle également dans le développement des jeux de table et de loterie et des jeux live. La bonne nouvelle, c’est que ses titres sont certifiés TST (Technical Systems Testing) et sont disponibles aussi bien en format téléchargeable qu’en mode instantané. Ainsi, ils sont équitables et jouables directement depuis n’importe quel navigateur compatible avec la technologie Flash. Cela explique le fait que Playtech soit le choix numéro 1 de bon nombre d’excellents sites de paris canadiens à l’instar de Casino.com. Par ailleurs, si les opérateurs le choisissent comme fournisseur principal de contenus exclusifs, c’est aussi parce qu’il est en partenariat avec de nombreux studios cinématographiques comme Marvel et HBO. Ces partenariats lui permettent d’être le premier développeur de machines à sous aux couleurs des blockbusters de ces différentes marques.

: Lancée en 1999, cette compagnie basée au Royaume-Uni est aujourd’hui l’un des acteurs principaux du secteur des jeux d’argent et de hasard canadiens. Elle met les petits plats dans les grands pour séduire les fans avec un contenu riche et varié. Elle emploie une talentueuse équipe de graphistes qu’on ne présente plus et est détenteur d’une collection de plus de 500 machines à sous. Cependant, elle excelle également dans le développement des jeux de table et de loterie et des jeux live. La bonne nouvelle, c’est que ses titres sont certifiés TST (Technical Systems Testing) et sont disponibles aussi bien en format téléchargeable qu’en mode instantané. Ainsi, ils sont équitables et jouables directement depuis n’importe quel navigateur compatible avec la technologie Flash. Cela explique le fait que Playtech soit le choix numéro 1 de bon nombre d’excellents sites de paris canadiens à l’instar de Casino.com. Par ailleurs, si les opérateurs le choisissent comme fournisseur principal de contenus exclusifs, c’est aussi parce qu’il est en partenariat avec de nombreux studios cinématographiques comme Marvel et HBO. Ces partenariats lui permettent d’être le premier développeur de machines à sous aux couleurs des blockbusters de ces différentes marques. iSoftBet : Même s’il est moins populaire que les deux précédentes marques, il reste l’une des valeurs sures du marché canadien. Il n’opère certes que depuis 2010, mais il propose déjà plus de 450 jeux, allant des machines à sous aux jeux de table en passant par les loteries. Cependant, ce qui fait son charme, c’est qu’il est détenteur d’une solution clé en main pour les réseaux sociaux. Cette technologie permet par exemple aux utilisateurs de Facebook de pouvoir profiter de ces jeux. Ce développeur offre un logiciel accessible en une multitude de langues et acceptant plusieurs devises dont le dollar américain. La grande majorité de ces options de divertissement disposent d’impressionnants jackpots et sont conçues avec la technologie HTML5. Elles peuvent être donc jouées depuis les smartphones et les tablettes. Elles sont proposées par des plateformes de renom telles que Casino777, NetBet et Riva Casino.

: Même s’il est moins populaire que les deux précédentes marques, il reste l’une des valeurs sures du marché canadien. Il n’opère certes que depuis 2010, mais il propose déjà plus de 450 jeux, allant des machines à sous aux jeux de table en passant par les loteries. Cependant, ce qui fait son charme, c’est qu’il est détenteur d’une solution clé en main pour les réseaux sociaux. Cette technologie permet par exemple aux utilisateurs de Facebook de pouvoir profiter de ces jeux. Ce développeur offre un logiciel accessible en une multitude de langues et acceptant plusieurs devises dont le dollar américain. La grande majorité de ces options de divertissement disposent d’impressionnants jackpots et sont conçues avec la technologie HTML5. Elles peuvent être donc jouées depuis les smartphones et les tablettes. Elles sont proposées par des plateformes de renom telles que Casino777, NetBet et Riva Casino. Interactive Gaming Technology : C’est une société qui opère dans le monde des jeux depuis les années 1950. À l’époque, elle alimentait les grands casinos terrestres américains. À partir de 1981, elle a beaucoup évolué et s’est fixé comme objectif de fournir des logiciels exclusifs aux sites en ligne. Elle s’est lancée dans un premier temps dans le développement du bingo, du poker, et des paris sportifs. Elle a ensuite fait des machines à sous un secteur de choix en concevant quelques-unes des options les plus passionnantes du moment comme Cash Coaster et Cave King. Pour avoir la réputation dont elle bénéficie aujourd’hui, elle a dû racheter plusieurs autres compagnies à l’instar de WagerWorks et Entraction AB. Notez que depuis 2014, elle s’est fusionnée avec la marque GTech, ce qui lui a permis d’acquérir plusieurs technologies de pointe nécessaires pour la conception des jeux de machines à sous.

: C’est une société qui opère dans le monde des jeux depuis les années 1950. À l’époque, elle alimentait les grands casinos terrestres américains. À partir de 1981, elle a beaucoup évolué et s’est fixé comme objectif de fournir des logiciels exclusifs aux sites en ligne. Elle s’est lancée dans un premier temps dans le développement du bingo, du poker, et des paris sportifs. Elle a ensuite fait des machines à sous un secteur de choix en concevant quelques-unes des options les plus passionnantes du moment comme Cash Coaster et Cave King. Pour avoir la réputation dont elle bénéficie aujourd’hui, elle a dû racheter plusieurs autres compagnies à l’instar de WagerWorks et Entraction AB. Notez que depuis 2014, elle s’est fusionnée avec la marque GTech, ce qui lui a permis d’acquérir des jeux de machines à sous. Evolution Gaming : débarqué dans l’industrie canadienne en 2006, ce développeur de logiciel a d’abord eu beaucoup du mal à s’imposer avec ses machines à sous aux effets visuels captivants. Cependant, tout a changé depuis qu’il s’est spécialisé dans les jeux de casino live. Non seulement il est le leader du domaine, mais il compte également à son actif l’une des ludothèques les plus impressionnantes de toute l’industrie. Il a développé des technologies sophistiquées lui permettant de garantir des sessions live de niveau élevé depuis des studios basés en Lettonie. Il emploie de sympathiques croupiers et croupières qui mettent les gros moyens pour interagir avec les joueurs et leur garantir une expérience hors du commun. Il est adulé au même titre que des fournisseurs de prestige comme Leander Games, Lightning Box Games, Net Entertainment, Gamescale, Yggdrasil Gaming, 1×2 Gaming et Vivo Gaming.

Les sites font preuve d’une grande créativité

Pour proposer du contenu exclusif aux Canadiens, certains casinos préfèrent développer leurs propres jeux plutôt que de confier cette tâche à d’autres concepteurs. Ils mettent en effet en place leur propre équipe de développeurs et font preuve de beaucoup de créativité pour séduire la clientèle. Parfois, ils commandent des logiciels auprès d’autres compagnies et les éditent de sorte qu’ils soient conforment à leurs marques. C’est la raison pour laquelle quelques plateformes présentent la même configuration bien qu’elles n’appartiennent pas aux mêmes opérateurs. De même, dans leur objectif de procurer une expérience hors du commun aux joueurs canadiens, les casinos en ligne offrent des bonus exclusifs tels que des free spins, de l’argent gratuit et des correspondances sur dépôt. Ces promotions varient d’un site à un autre et sont généralement soumises à des conditions sans précédent. C’est ainsi que sur certains sites vous devez atteindre un statut VIP donné pour en bénéficier alors qu’il vous suffit d’adhérer à un programme de loyauté sur d’autres pour en tirer profit. Une chose est sûre, ces incitations constituent un moyen par lequel les meilleurs opérateurs essaient d’attirer la clientèle et de prendre le meilleur sur la concurrence.

Top 3 des meilleurs jeux de casino

Au Canada, nombreux sont ceux qui ont un fort penchant pour les jeux de casino. Cela explique pourquoi les meilleurs établissements mettent les bouchées doubles pour proposer presque toutes les sortes de titres assurant un divertissement d’exception. Découvrez ci-après le top 3 des types de jeux les plus appréciés par les Canadiens :

Les machines à sous : Ce type de jeux de casino est le plus populaire au Canada. Il est la raison pour laquelle les joueurs se ruent en masse vers les sites de paris en ligne. Doté de rouleaux et de lignes de paiement (ou de façons de gagner), il séduit par la simplicité de ses règles et de son mécanisme de fonctionnement. Pour y jouer, il suffit de parier et de cliquer sur une touche pour lancer des rotations, puis attendre que des combinaisons gagnantes se forment pour jubiler. Les machines à sous ont le mérite de porter sur un large éventail de thèmes et d’être conçues avec de magnifiques effets visuels. Elles incorporent généralement de remarquables fonctionnalités et se déclinent en plusieurs variantes, y compris les machines à sous à jackpots progressifs.

: Ce type de jeux de casino est le plus populaire au Canada. Il est la raison pour laquelle les joueurs se ruent en masse vers les sites de paris en ligne. Doté de rouleaux et de lignes de paiement (ou de façons de gagner), il séduit par la simplicité de ses règles et de son mécanisme de fonctionnement. Pour y jouer, il suffit de parier et de cliquer sur une touche pour lancer des rotations, puis attendre que des combinaisons gagnantes se forment pour jubiler. Les machines à sous ont le mérite de porter sur un large éventail de thèmes et d’être conçues avec de magnifiques effets visuels. Elles incorporent généralement de remarquables fonctionnalités et se déclinent en plusieurs variantes, y compris les machines à sous à jackpots progressifs. La roulette : Ce jeu est classé dans la catégorie des titres de table le plus pratiqué. Ce n’est pas une opposition entre joueurs encore moins entre joueur et croupier. Pour y jouer, vous devez placer une mise sur le couleur ou le numéro d’une case en espérant qu’elle soit l’hôte de la bille après rotation. Disponible en deux grandes versions (Roulette américaine et Roulette européenne), la roulette ne requiert aucune stratégie particulière, même si certaines formes de paris sont beaucoup plus conseillées que d’autres.

: Ce jeu est classé dans la catégorie des titres de table le plus pratiqué. Ce n’est pas une opposition entre joueurs encore moins entre joueur et croupier. Pour y jouer, vous devez placer une mise sur le couleur ou le numéro d’une case en espérant qu’elle soit l’hôte de la bille après rotation. Disponible en deux grandes versions (Roulette américaine et Roulette européenne), la roulette ne requiert aucune stratégie particulière, même si certaines formes de paris sont beaucoup plus conseillées que d’autres. Le poker : Il s’agit de l’un des jeux de cartes les plus appréciés en raison de côté compétitif. Chaque partie de poker classique se joue avec un paquet de 52 cartes et oppose plusieurs joueurs. Très stratégique, elle comprend plusieurs phases de distribution de cartes à l’issue de laquelle le joueur qui a la meilleure main sort gagnant et empoche l’ensemble des paris mis en jeu. Notez que ce jeu fait l’objet de plusieurs tournois à gros enjeux sur les casinos en ligne acceptant les Canadiens.

Si certains des jeux requièrent simplement de la chance pour gagner, d’autres demandent à ce que les joueurs mettent à contribution leurs différentes stratégies pour réduire l’avantage de la maison et obtenir des succès.