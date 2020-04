Contaminer les jeunes avec de l’information en santé grâce à TikTok

Comment mettre un masque de manière sécuritaire, bien se laver les mains, se tenir loin les uns des autres: des consignes livrées par les idoles des jeunes ou des influenceurs asiatiques ou américains… tout en dansant.

Regardé d’abord pour ses vidéos de musique, de vedettes ou d’étranges performances, le réseau social actuellement le plus en vogue chez les 16-24 ans – 40% de ses abonnés – serait donc un bon véhicule pour diffuser les informations sur la santé publique, l’hygiène et les comportements à suivre en temps de pandémie.

Étonnamment, le mot-clic #coronavirus approche les 50 milliards de vues sur TikTok — et 11 milliards pour #covid19 – … quoique tous n’affichent pas de bons conseils puisque, là comme sur d’autres réseaux, « ce qui compte, c’est le nombre de vues ».

Comme le besoin d’informations vérifiées et de contenu pédagogique se fait sentir, de nombreuses associations et organismes se sont pris au jeu pour adapter leur contenu « sérieux » à une clientèle curieuse de nouveautés, dans un court format misant sur des concours et des danses – tel que le #SafeHands challenge.

La vulgarisatrice et inventrice britannique Lucie Rogers y explique comment le savon tue le virus ou l’origine latine du coronavirus. Il y a même une page de la communauté « tiktokienne » montrant comment la communauté scientifique qui s’affiche sur le réseau serait susceptible de donner d’autres idées de contenus à tous ceux qui veulent injecter de l’information scientifique sérieuse.

Lancée en 2016 sur la plateforme Musical.ly par la compagnie chinoise ByteDance, cette application rassemble maintenant plus de 500 millions d’utilisateurs. Sa croissance a été fulgurante, comme le rappelait cet article du New Scientist, avec l’ajout en janvier dernier de plus de 3 millions de nouveaux contenus chaque jour!

Le succès de TikTok repose sur le côté spectaculaire et rapide – les vidéos font généralement de 10 à 60 secondes. Mais le défi reste de passer du contenu plus sérieux au sein d’une communauté qui promet de « Faire ta journée»!

Autres contenus: