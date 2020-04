Rembobinage #19: Shaun of the Dead

Des morts-vivants, de l’humour (mordant) et une réalisation hors-pair… que demander de plus? Shaun of the Dead, sorti en 2004, saura combler vos attentes, tout en vous assurant votre lot de chair fraîche.

Réalisé par Edgar Wright et coécrit par celui-ci, en compagnie de Simon Pegg, qui y joue aussi le personnage principal, Shaun of the Dead est un indémodable des films de zombies. Mais plutôt que de verser dans la critique sociale, l’oeuvre culte aborde plutôt l’angle de la croissance personnelle. Quand cette croissance personnelle survient au pire moment qui soit, bien sûr! Kevin Laforest est de retour pour ce nouvel épisode de Rembobinage, toujours en compagnie d’Hugo Prévost.

