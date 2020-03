Le rétablissement de la couche d’ozone influence les vents

Il faut d’abord rappeler que c’est un lent processus: 31 ans après le traité international appelé Protocole de Montréal, qui bannissait les chlorofluorocarbures (CFC), des gaz à effet de serre utilisés comme gaz réfrigérants et qui endommageaient la couche d’ozone, les « trous » au-dessus de l’Arctique et de l’Antarctique ne se sont pas encore complètement refermés. Le processus est nettement engagé, mais les experts débattent sur la possibilité de parler d’un rétablissement complet en 2050 ou après, et à des rythmes différents au Nord et au Sud.

Or, selon un chercheur de l’Université du Colorado, les changements observés sur deux courants atmosphériques circulant autour de l’Antarctique, entre les années 1990 et aujourd’hui, pourraient être associés au rétablissement de la couche d’ozone. L’un d’eux, appelé le courant-jet (jet stream) des latitudes moyennes, s’éloignait progressivement, avant l’an 2000, de sa région habituelle, glissant vers le pôle Sud; l’autre, appelé la cellule Hadley, devenait plus large. Ces deux tendances avaient déjà, dans le passé, été associées au rétrécissement de la couche d’ozone. Elles se sont légèrement inversées depuis 20 ans, un changement qui ne peut apparemment pas être attribué aux seules fluctuations du climat.

Ces altérations, écrivent Antara Banerjee et ses collègues dans la revue Nature, influenceront en retour la météo, entraînant davantage de précipitations dans une région couvrant à la fois le sud de l’Amérique du sud et l’Australie.

La couche d’ozone est ce qui protège la Terre de la plupart des rayons UV du Soleil. La vie sur Terre serait en grande partie impossible sans cette protection. Depuis toujours, elle fluctue au rythme des saisons, mais les observations à partir des année 1970 avaient révélé un rétrécissement particulièrement inquiétant, qui avait reçu ce surnom de « trou ». Le Protocole de Montréal fut le premier traité international sur un enjeu environnemental.

Autres contenus: