La volatilité du Bitcoin est presque à son plus bas, alors que le prix bondit de 35% en 2020

La volatilité des prix marquant le Bitcoin est désormais proche de ses plus bas records, selon les données recueillies par Skew.

Le portail d’analyse des données cryptographiques a souligné que la volatilité réalisée de la paire BTC / USD est tombée à 53% au cours des trois derniers mois – contre 70% sur une période d’un an.

Il a en outre noté que la baisse de la volatilité du bitcoin était contre son rallye supersonique des prix, ajoutant que la corrélation négative était une « évolution positive » pour la cryptomonnaie.

« Le Bitcoin en hausse de 35% depuis le début de l’année, la volatilité restant près des niveaux record, est une évolution positive pour l’investissement de l’actif », a écrit Skew dans un tweet.

L’analyse de Skew a montré que le bitcoin pouvait devenir une réserve de valeur pour les investisseurs cherchant à protéger leur capital contre les risques macroéconomiques et géopolitiques.

Mais rétrospectivement, la cryptomonnaie n’a pas réussi à devenir une couverture sûre en raison de ses fluctuations de prix extrêmes à court et à long terme. Hier encore, le taux de change BTC / USD avait plongé de plus de 3%.

Un marché en hausse

Une étude menée par Bitvavo en 2011 a conclu qu’une volatilité plus élevée correspond généralement au potentiel plus important d’un marché en déclin. Dans le même temps, l’étude a révélé qu’une volatilité plus faible correspond à une hausse du marché.

Il semble donc que la réaction des prix du bitcoin à une faible volatilité se rapproche de ce que Crestmont a déclaré dans son étude.

Au premier trimestre de 2019, par exemple, le taux de la cryptomonnaie a progressivement gonflé contre une volatilité en baisse. En avril 2019, le prix et la volatilité ont explosé vers le nord.

La même action sur les prix était visible au dernier trimestre de 2018, où la valeur du bitcoin a plongé de manière agressive à 3120$, le plus bas après être tombée en dessous du support de 6000$.

À cette époque, les fluctuations de prix avaient également chuté à son plus bas historique proche de 30%. Néanmoins, le bitcoin a rebondi fortement le 16 décembre 2019, correspondant aux orteils avec un saut similaire de la volatilité.

Les mouvements de Bitcoin ont résumé qu’une longue période de faible volatilité pourrait le conduire à un grand mouvement dans les deux sens.

Institutionnalisation du Bitcoin

Les aspects techniques favorables n’échappent pas au fait que les investisseurs institutionnels trouvent le bitcoin trop risqué. Le sentiment a été encore maximisé après que la Securities and Exchange Commission des États-Unis (SEC) a rejeté plus de 10 applications Bitcoin ETF d’affilée, citant la volatilité comme l’une des principales raisons.