Les jeux vidéo gratuits rencontrent de plus en plus de succès

De nombreux jeux vidéo sont maintenant distribués gratuitement et rencontrent beaucoup de succès, tout en étant rentables.

Depuis plusieurs années, de nombreux jeux vidéo gratuits ont remporté beaucoup de succès auprès des joueurs. Il peut s’agir d’une version allégée d’un jeu commercial ou même d’un jeu à part entière qui dispose d’un modèle économique différent. Nous vous proposons donc d’en savoir plus sur ces jeux gratuits.

Des free to play couronnés de succès

La plupart des jeux vidéo gratuits sont disponibles sous ce type de format. Pour simplifier, c’est un peu le même principe que de nombreux casinos en ligne. L’interface du jeu est gratuite et vous pouvez commencer à jouer gratuitement. Cependant, progresser sans payer est assez difficile et vous pouvez accélérer les choses en achetant du contenu. C’est notamment le cas du casino en ligne NetBet, pour lequel vous pouvez bénéficier de jetons gratuits pour essayer les différents jeux.

Cependant, certains jeux vidéo, bien qu’ils fonctionnent grâce à ce modèle économique, essayent de conserver un équilibre entre tous les joueurs, qu’ils aient ou non payés. Dans ce cas, l’achat est souvent esthétique et permet de déverrouiller de nouveaux éléments du jeu, par exemple des tenues, des personnages ou des accessoires. C’est notamment de cette manière que fonctionne Fortnite, un jeu qui rencontre beaucoup de succès auprès des jeunes joueurs. Bien qu’il soit totalement gratuit, ce dernier a pu largement être rentabilisé, certains joueurs dépensant plusieurs centaines d’euros pour acquérir de nouveaux éléments du jeu. Au final, certains joueurs auront dépensé bien plus sur un jeu gratuit qu’en achetant un jeu dont le modèle économique est bien plus classique.

Certains jeux commerciaux en version allégée

Il est même possible de pouvoir jouer gratuitement à des versions allégées, généralement appelées « Lite », des jeux commerciaux. C’est notamment le choix qu’on fait deux licences phares telles que Dead or Alive ou Pro Evolution Soccer. Pour le premier d’entre eux, la version lite permet d’accéder aux fonctions online du jeu, ce qui permet de garder une communauté active et de permettre aux joueurs qui ont payé le jeu de toujours pouvoir trouver des adversaires en ligne. En ce qui concerne Pro Evolution Soccer, la version Lite vous permet de jouer aux modes de jeu en ligne, mais aussi à myClub, un mode de jeu dans lequel vous devez créer une équipe grâce à des cartes représentant les différents joueurs. Ce mode de jeu comprend des microtransactions qui sont aussi bien accessibles aux possesseurs de la version complète qu’à ceux de la version Lite.

En conclusion

De nombreux jeux vidéo sont proposés gratuitement et rencontrent beaucoup de succès, que ce soit sur le plan commercial ou auprès des joueurs. Cela s’explique en grosse partie grâce à leur format économique. La plupart d’entre eux fonctionnent en effet en free to play. Vous pouvez en effet accéder au jeu gratuitement, mais vous devez acheter certains éléments. Il peut s’agir d’éléments pour faciliter votre progression ou d’éléments purement esthétiques. Il existe également des versions allégées de jeux commerciaux. Ces dernières permettent généralement d’accéder aux fonctionnalités en ligne et aux modes de jeu incluant des microtransactions.