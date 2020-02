La salamandre la plus paresseuse du monde

Une salamandre a fait bien rire d’elle lorsque des chercheurs ont annoncé qu’elle aurait passé sept années dans une caverne pratiquement sans bouger. Et il semblerait que ce ne soit pas hors du commun comme comportement. Si tant est qu’on puisse parler de « comportement » dans son cas.

La salamandre des grottes (Proteus anguinus) décrite le 28 janvier dans le Journal of Zoology, appartient à une espèce peu étudiée jusqu’ici dans son habitat naturel, à savoir la portion la plus obscure des grottes, dans la partie des Alpes qui chevauche la Slovénie et la Croatie. Les biologistes avaient déjà pu constater qu’en captivité, elle n’était pas des plus dynamiques. Pour confirmer cette observation, il a toutefois fallu mettre du temps: deux biologistes hongrois ont dirigé une recherche où il a fallu retourner dans les mêmes grottes à intervalles réguliers pendant huit ans, et mesurer avec une règle la position exacte de chacune des 19 bestioles repérées. Résultat: elles « peuvent souvent être trouvées à l’intérieur de quelques mètres carrés, pendant plusieurs années » — une distance de déplacement de 5 mètres pendant toutes ces années semble « typique ». Et la détentrice du record n’a pas semblé bouger du tout pendant sept ans. Ils la qualifient — un euphémisme — de « sédentaire ».

C’est un animal qui peut vivre jusqu’à 100 ans, et qui peut passer des années sans manger —ceci expliquant sans doute cela. Il est aveugle, ce qui l’oblige à se déplacer pour se reproduire. Mais comme sa période de reproduction ne revient qu’une fois tous les 12 ans, ça lui donne du temps.

