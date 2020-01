2019 sur la Lune: 50 ans après Apollo, sans les Américains

En 2019, année du 50e anniversaire du débarquement sur la Lune, on a plus que jamais parlé de retour sur la Lune… mais pas avec les pays qui étaient prévus il y a 50 ans.

Coup sur coup: en janvier , la Chine a non seulement fait alunir sa sonde Chang’e-4 près du pôle Sud, sur la face cachée —une première, pour quelque pays que ce soit— mais elle a en plus fait débarquer un véhicule robot, Yutu2; les images sont relayées par une autre sonde chinoise, Queqiao, en orbite lunaire depuis mai 2018 ; au début de décembre, Yutu2 a battu le record de longévité pour un robot lunaire, détenu par la sonde russe Lunokhod1 depuis 1971.

En avril , Israël a tenté, mais échoué, dans sa première tentative d’alunissage; sa sonde Beresheet s’est écrasée après ce qui a été attribué à une panne des moteurs; si elle avait réussi, il se serait également agi du premier alunissage financé majoritairement par des intérêts privés , à travers des dons de riches mécènes; tous les autres alunissages, depuis les années 1960, ont été financés par les agences spatiales des États-Unis, de Russie et de Chine.

En septembre , l’Inde a elle aussi essuyé un échec, lorsque sa sonde Vikram s’est écrasée — on en a justement repéré les débris au début du mois de décembre, sur des photos prises depuis l’orbite; l’autre partie de la sonde indienne, Chandrayaan-2, s’est placée en orbite lunaire comme prévu, et l’Inde prévoit d’ores et déjà d’autres lancements dans les prochaines années; Chandrayaan-3 pourrait en théorie partir en novembre prochain.

En parallèle de ces missions lunaires, il a été beaucoup question en 2019 — et il en sera beaucoup question en 2020 — du nouveau plan de la NASA — réécrit en vitesse sous la pression de la Maison-Blanche — d’envoyer des astronautes sur la Lune dès 2024, plutôt que 2028. La réussite de ce plan reste pour l’instant très hypothétique , et ne dépend pas que de la NASA mais de l’efficacité de ses partenariats avec l’entreprise privée.

Autres contenus: